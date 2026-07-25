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من الملاعب إلى الشاشة الكبيرة.. نجم مانشستر يرشح رونالدو لـ هوليوود
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

من الملاعب إلى الشاشة الكبيرة.. نجم مانشستر يرشح رونالدو لـ هوليوود

رونالدو
رونالدو
محمد بدران

فتح الفرنسي ميكايل سيلفستر، نجم مانشستر يونايتد السابق، الباب أمام احتمال دخول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عالم التمثيل في هوليوود، مؤكدًا أن قائد النصر السعودي يمتلك القدرة على النجاح خارج ملاعب كرة القدم أيضًا.

وقال سيلفستر في تصريحات نقلتها وسائل إعلام: "لا أعتقد أن هناك حدودًا لما يمكن أن يحققه رونالدو. سبق أن قال إنه يرغب في دخول عالم التمثيل، وأعتقد أن هذه ستكون خطوته المقبلة."

وأضاف: "إذا كان فيني جونز نجح في هوليوود، فكريستيانو قادر على ذلك أيضًا."

وتأتي تصريحات سيلفستر في ظل النجاحات الكبيرة التي حققها رونالدو داخل وخارج المستطيل الأخضر، حيث يُعد أحد أبرز الرياضيين على مستوى العالم، مع امتلاكه استثمارات ومشروعات في مجالات متعددة، ما يعزز التوقعات بإمكانية خوضه تجارب جديدة بعد مسيرته الكروية.

كريستيانو رونالدو البرتغال كأس العالم النصر السعودي

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