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استمرار أم رحيل؟.. عموته يمنح لاعبي الأهلي فرصة قبل حسم القائمة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

استمرار أم رحيل؟.. عموته يمنح لاعبي الأهلي فرصة قبل حسم القائمة

الاهلي
الاهلي

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي، عبر حسابه على "يوتيوب"، عن كواليس حديث المدير الفني للنادي الأهلي، الحسين عموتة، مع لاعبي الفريق قبل المباراة الودية أمام النصر، مؤكدًا أن المدرب شدد على منح الجميع فرصة عادلة لإثبات أنفسهم.

وقال محمود شوقي إن عموتة تحدث مع اللاعبين داخل غرفة الملابس قبل اللقاء، قائلًا: "العبوا، عبروا عن نفسكم، أنا مش حابب أظلم أي لاعب، وفي النهاية هنختار اللي في صالح النادي".

وأضاف أن الجهاز الفني لا يزال يجري مناقشات بشأن قائمة الموسم الجديد، في ظل وجود عدد كبير من اللاعبين، مشيرًا إلى أن هناك ملفات لم تُحسم بعد، سواء فيما يتعلق باللاعبين الذين سيستمرون مع الفريق أو الذين سيرحلون أو يخرجون على سبيل الإعارة، بينما لا يزال موقف بعض العناصر قيد الدراسة.

وكان الأهلي قد خاض أولى مبارياته الودية خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، الخميس الماضي، أمام فريق النصر على ملعب مختار التتش بالجزيرة، ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة لتجهيز اللاعبين قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

ومن المنتظر أن ينتظم اللاعبون الدوليون في تدريبات الأهلي يوم 30 يوليو الجاري، استعدادًا للمرحلة المقبلة من فترة الإعداد.

كما أعلن الأهلي رسميًا خوض مباراتين وديتين في بداية استعداداته للموسم الجديد، حيث واجه النصر في أولى الوديات، على أن يلتقي فريق لافيينا يوم 30 يوليو الجاري في المباراة الودية الثانية.

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