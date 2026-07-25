لا عزاء للكارهين.. رسالة نارية من خالد الغندور بشأن رخصة الزمالك الإفريقية

أكد الإعلامي خالد الغندور أن نادي الزمالك بات قريبًا من الحصول على الرخصة الإفريقية، مشيرًا إلى أن الإعلان الرسمي قد يتم خلال 48 ساعة، وذلك بعد إنهاء جميع الالتزامات المالية المطلوبة وفقًا للوائح.

وكتب الغندور عبر حسابه على "فيسبوك"، أن الجدل حول الرخصة الإفريقية مر بعدة مراحل، بدأت بالتشكيك في قدرة الزمالك على سداد مستحقاته، ثم الحديث عن مقترح زيادة عدد الأندية المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية، قبل الانتقال إلى ملف مؤتمر رئيس الاتحاد الإفريقي، ثم إثارة قضايا تتعلق بالكهرباء والمياه والغاز والضرائب.

وأوضح أن لجنة التراخيص ردت على هذه المزاعم بالتأكيد أن تلك الأمور لا ترتبط بالحصول على الرخصة الإفريقية، لافتًا إلى أن الزمالك أنهى سداد جميع الالتزامات المطلوبة.

وأضاف الغندور أن التشكيك انتقل بعد ذلك إلى مصدر الأموال التي سدد بها الزمالك مستحقاته، ثم إلى الحديث عن عدم وصول التحويلات البنكية في الموعد، وهو ما قد يعرقل استخراج الرخصة.

وأشار إلى أن الصحفي معنز الشامي رد على هذه الادعاءات استنادًا إلى اللوائح، مؤكدًا أن الزمالك سيحصل رسميًا على الرخصة الإفريقية خلال 48 ساعة.

واختتم الغندور رسالته قائلًا: "خلال 48 ساعة بإذن الله سيتم الإعلان رسميًا عن حصول الزمالك على الرخصة، ولا عزاء للكارهين والحاقدين والفتايين والمصلحجية، واللي معاه الحق هيبقى معاه ربنا."