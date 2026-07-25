الرئيس الأمريكي: روسيا والصين وعدا بعدم مساعدة إيران في الحرب

نفى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم / السبت / "تمكين" روسيا والصين لإيران في الحرب الجارية منذ فبراير الماضي، قائلاً إن الرئيسين الصيني والروسي وعداه بـ "عدم المشاركة" في ذلك.

ولدى سؤاله عن تعليق أدلى به مؤخرا وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، مفاده بأن الصين وروسيا "تُمكنان" إيران، حسب تعبير هيجسيث، أشار ترامب إلى خلاف ذلك.

وقال ترامب - في المكتب البيضاوي اليوم - إن الرئيس شي قال إنه لن يشارك في ذلك، كما قال الرئيس بوتين الشيء نفسه، و"أنا أثق بهما".

وأضاف ترامب أنه "قد تكون هناك بعض الأمور التي يقومان بها"، لكنه شدد على أن ذلك "لم يكن أمراً جوهرياً". وفق وكالة أنباء "اسوشيتدبرس" الأمريكية اليوم.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، صرح ترامب بأن كلاً من شي وبوتين قد وعداه شخصياً بعدم بيع أسلحة لإيران.. وقال ترامب "إذا فعلا ذلك، فسيكون الأمر سيئاً للغاية بالنسبة لهما؛ فمن المؤكد أن ذلك ليس في مصلحتهما".