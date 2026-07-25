اللي عنده ملاحق .. نداء عبر ميكروفون مسجد يشعل مواقع التواصل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو يوثق استخدام مكبرات الصوت بأحد مساجد محافظة الإسماعيلية لإطلاق نداء عاجل إلى طلاب الشهادة الإعدادية الذين لديهم امتحانات ملاحق، في مشهد أثار تفاعلًا واسعًا بين المتابعين.

وظهر في الفيديو شخص يوجه رسالة عبر ميكروفون المسجد، مطالبًا الطلاب الذين لديهم امتحانات ملاحق بسرعة التوجه إلى لجان الامتحانات، قائلًا: "اللي عنده ملاحق يروح الامتحان، واللي يعرف حد عنده ملحق يبلغه"، في محاولة لضمان وصول التنبيه إلى أكبر عدد من الطلاب.

وحظي المقطع بتفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد عدد من المستخدمين بالفكرة باعتبارها وسيلة مجتمعية للمساعدة في تنبيه الطلاب، خاصة مع احتمالية عدم علم بعضهم بمواعيد امتحانات الدور الثاني، بينما اعتبر آخرون أن المشهد يعكس روح التعاون بين أهالي المحافظة.