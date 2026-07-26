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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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رابط بوابة الأزهر الإلكترونية.. استعلم الآن عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 برقم الجلوس

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
خالد يوسف

​تترقب آلاف الأسر المصرية لحظة حاسمة مع ارتفاع معدلات البحث عبر «بوابة الأزهر الإلكترونية» للحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2026، حيث تتجه الأنظار نحو المؤتمر الصحفي المرتقب لإعلان التفاصيل رسميًا، وذلك عقب اللفتة الكريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب بتهنئة الأوائل هاتفيًا، ليتاح بعدها للطلاب استخراج نتائجهم فورًا برقم الجلوس عبر الرابط الرسمي.
 

مؤتمر صحفي للمركز الإعلامي للأزهر  لإعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

يعقد حاليا المركز الإعلامي للأزهر الشريف مؤتمرًا صحفيًّا، حيث كان مقررا له اليوم الأحد في تمام الساعة الثانية ظهرًا، لإعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية وأسماء الأوائل بأقسامها؛ العلمي، والأدبي، وذوي البصائر، والدمج، والدمج البصري.


ويحضر المؤتمر الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، و أ. د. أحمد الشرقاوي، القائم بعمل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ولفيف من قيادات القطاع.

ويتناول المؤتمر الصحفي إعلان نسبة النجاح العامة، وإحصاءات النتيجة، ومؤشرات الأداء، وأبرز ملامح أعمال الامتحانات والتصحيح، والجهود التي بُذلت لتيسير الامتحانات على أبنائنا الطلاب، وتوفير البيئة المناسبة لأداء امتحاناتهم.
 

رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2026 برقم الجلوس علمي وأدبي

يمكن لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 فور اعتمادها رسميًا من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية.

ويتم الاستعلام عن النتيجة باستخدام رقم الجلوس، مع ظهور درجات المواد والمجموع الكلي والنسبة المئوية وحالة الطالب.
ويمكن للطلاب الاطلاع على نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بشكل رسمي بالضغط هــنــــــــا
 

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2026

بعد إعلان النتيجة رسميًا، يمكن للطالب الاستعلام عنها من خلال الخطوات التالية:

- الدخول إلى بوابة الأزهر الإلكترونية.

- اختيار نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية.

- إدخال رقم الجلوس.

- الضغط على عرض النتيجة.

- مراجعة درجات المواد.

- معرفة المجموع الكلي والنسبة المئوية وحالة الطالب.

ويجب على الطالب التأكد من إدخال رقم الجلوس بصورة صحيحة حتى تظهر النتيجة المسجلة على قاعدة البيانات.
 

أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2026 القسم العلمي

- حصلت الطالبة حبيبة رضا محمد محمد جعبوبة، من معهد فتيات محمد رجب بسجين الكوم بمنطقة الغربية، على المركز الأول على مستوى الجمهورية في القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية 2026.

- جاءت الطالبة مروة فريد عبد الستار إبراهيم يوسف، من معهد فتيات طنبشا بمنطقة المنوفية، في المركز الثاني على مستوى الجمهورية بالقسم العلمي، وحصلت الطالبة على مجموع 645 درجة، بنسبة 99.23%.

- حل الطالب أحمد محمد إسماعيل السيد إسماعيل، من معهد الغد المشرق للغات بمنطقة القاهرة، في المركز الثالث بالقسم العلمي، وحصل على مجموع 644 درجة، بنسبة 99.08%.

جاء في المركز الثالث مكرر عدد من الطلاب، وهم:

- الطالب البراء طارق مصطفى حامد عمران، من معهد فارسكور بمنطقة دمياط.

- الطالبة يارا السيد رمضان أحمد سيد أحمد، من معهد فتيات العبور النموذجي بمنطقة القاهرة.

- الطالب يوسف محمود محمود محمود عبد الستار محمود، من معهد بطرة بمنطقة الدقهلية. 
 

أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2026 القسم الأدبي

- حصلت الطالبة سما هاني محمد عبد المعطي المسلماني، من معهد فتيات دمنهور بمنطقة البحيرة، على المركز الأول بالقسم الأدبي في الشهادة الثانوية الأزهرية 2026 على مستوى الجمهورية، وبلغ مجموع الطالبة 585 درجة، بنسبة 99.15%.

- جاءت الطالبة خديجة محمد أحمد عبد اللطيف محمد، من معهد فتيات الصادق الأمين بمنطقة الإسكندرية، في المركز الثاني بالقسم الأدبي، وحصلت على مجموع 581 درجة، بنسبة 98.47%. 

- حصلت الطالبة مودة عمرو محمد السيد غنيم، من معهد فتيات إدفينا بمنطقة البحيرة، على المركز الثالث بالقسم الأدبي، وبلغ مجموعها 580 درجة، بنسبة 98.31%.

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