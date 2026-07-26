محافظ الغربية في رسالة للطالبة حبيبة رضا الأولى بالثانوية الأزهرية: «جسدتي تميز الريادة علميًا وإنجازك وسام على صدورنا»

هنّأ اللواء علاء عبد المعطي محافظ الغربية في اتصال هاتفي الطالبة حبيبة رضا جعبوبه الأولي بالثانوية الأزهرية ابن قرية سجين بمركز قطور عبر اتصالا هاتفيا لافتا بقوله في رساله خاصه لها ولأسرتها بكلمات :جسدتي تميز الريادة علميا وانجازك وسام علي صدورنا.

تهنئة محافظ الغربية



كما أعرب محافظ الغربية عن بالغ سعادته بهذا الإنجاز الذي أسعد أبناء المحافظة كافة، وأكد المكانة المتميزة التي يحتلها طلاب الغربية في مختلف مراحل التعليم.

إشادة واسعة

وأشاد المحافظ بما حققته الطالبة، والتي تدرس بمعهد فتيات محمد رجب الثانوي بسجين، مؤكدًا أن هذا التفوق جاء ثمرة سنوات من الجد والاجتهاد، ودليلًا على ما تمتلكه بنات وأبناء الغربية من قدرات علمية متميزة، مشيرًا إلى أن الأزهر الشريف يواصل تخريج أجيال تجمع بين التفوق العلمي والقيم الأصيلة، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر إشراقًا للوطن.

تقدير وتهنئة محافظ الغربية

وقال اللواء دكتور علاء عبد المعطي إن هذا الإنجاز لا يمثل نجاحًا فرديًا فحسب، بل يعد مصدر فخر لمحافظة الغربية بأكملها، متمنيًا للطالبة دوام التوفيق والنجاح في مسيرتها الجامعية، وموجهًا التحية إلى أسرتها ومعلميها وكل من ساهم في هذا التفوق، مؤكدًا أن المحافظة ستظل داعمة لكل النماذج المشرفة التي ترفع اسم الغربية عاليًا في مختلف المحافل العلمية والوطنية.