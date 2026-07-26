بدء محاكمة عائشة الشاطر في قضية خلية التجمع.. بعد قليل

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، بعد قليل، محاكمة عائشة الشاطر في القضية رقم 21582 لسنة 2024، والمعروفة بخلية التجمع.

تفاصيل أمر الإحالة

وكشف أمر الإحالة، أنه في غضون الفترة من 30 مايو 2019 وحتى 5 فبراير 2020، المتهمون جميعا انضموا لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

كما، أن المتهمين اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة ومنشآتها العامة، وكانت المتهمة الأولى عائشة خيرت الشاطر والثانية محرضتين على هذا الاتفاق.

ووجهت جهات التحقيق للمتهمين من الثالث وحتى السابع والعشرين تهم جمع ومد وتوفير الجماعة موضوع الاتهام أموالا وأسلحة ومواد مفرقعة بقصد استخدامها في ارتكاب أعمال إرهابية.