مثال للالتزام والروح.. عماد متعب يودع حجازي برسالة مؤثرة بعد إعلان اعتزاله

حرص عماد متعب، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، على توجيه رسالة مؤثرة إلى أحمد حجازي، عقب إعلان الأخير اعتزاله كرة القدم، مشيدًا بما قدمه طوال مسيرته داخل الملاعب، ومؤكدًا أنه كان نموذجًا يُحتذى به في الاحتراف والالتزام.



ونشر عماد متعب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، صورة تجمعه بحجازي خلال تواجدهما في النادي الأهلي، وعلق عليها قائلًا: “شكرًا كابتن أحمد حجازي، على كل ما قدمته لكرة القدم المصرية. كنت مثالًا للاحتراف والالتزام والروح القتالية داخل الملعب وخارجه.



واضاف: "كل التوفيق في خطوتك القادمة، وستظل دائمًا أحد أهم المدافعين في تاريخ الكرة المصرية".





