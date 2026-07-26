رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. عبر بوابة الأزهر الشريف

يعلن الأزهر الشريف، اليوم الأحد، نتيجة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2025-2026، على أن تكون متاحة للطلاب وأولياء الأمور فور انتهاء المؤتمر الصحفي عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، وذلك للقسمين العلمي والأدبي.

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية

ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية فور اعتمادها رسميًا من خلال الضغط هنا.

ومن المقرر أن يعقد الأزهر الشريف مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الأحد، لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2025-2026، يعقبه إتاحة النتيجة مباشرة عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

ويتضمن المؤتمر إعلان نسبة النجاح العامة، وإحصاءات النتيجة، ومؤشرات الأداء، إلى جانب استعراض أبرز ملامح أعمال الامتحانات والتصحيح، والجهود التي بُذلت لتيسير الامتحانات على الطلاب وتوفير الأجواء المناسبة لأدائها.

وفي السياق نفسه، أجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اتصالات هاتفية بالطلاب الحاصلين على المراكز الأولى بالقسمين العلمي والأدبي، إلى جانب أوائل فئات ذوي البصائر والدمج والدمج البصري، لتهنئتهم بالتفوق والإشادة بما بذلوه من جهد واجتهاد طوال العام الدراسي، متمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق في حياتهم العلمية والعملية.

وأكد شيخ الأزهر أن الطلاب المتفوقين يمثلون الثروة الحقيقية للوطن والأمة، وأن ما حققوه من نجاح هو ثمرة سنوات من الاجتهاد والانضباط والإخلاص في طلب العلم.

وأشار إلى أن الأزهر الشريف يعتز بأبنائه الذين يثبتون كل عام أن التميز العلمي يسير جنبًا إلى جنب مع الأخلاق والقيم، مؤكدًا أنهم سيكونون خير سفراء لرسالته الوسطية في المستقبل.

كما شدد الإمام الأكبر على استمرار دعم الأزهر لأبنائه المجتهدين، مؤكدًا أن الاستثمار الحقيقي يكمن في الإنسان والعلم، وأن بناء العقول الواعية هو الضمانة الأساسية لمستقبل الأوطان ونهضتها، مشيرًا إلى أن الأمة تعقد آمالًا كبيرة على شبابها المتفوق القادر على الجمع بين التميز العلمي والوعي الوطني والقيم الأخلاقية.

وأوضح أن التفوق ليس نهاية الطريق، بل بداية لمسؤولية أكبر، داعيًا الطلاب الأوائل إلى مواصلة الاجتهاد والبحث والابتكار، وتسخير علمهم لخدمة الدين والوطن والإنسانية، وأن يكونوا قدوة للأجيال القادمة في الجد والاجتهاد وحسن الخلق.

ووجَّه شيخ الأزهر التحية والتقدير إلى أولياء الأمور والمعلمين، مؤكدًا أن هذا النجاح ما كان ليتحقق لولا ما قدموه من رعاية وصبر وتضحيات، وأن الأسرة الواعية والمعلم المخلص هما الركيزتان الأساسيتان في صناعة التفوق وبناء أجيال تحمل رسالة العلم والوسطية والعطاء.

من جانبهم، أعرب الطلاب الأوائل عن سعادتهم الكبيرة باتصال فضيلة الإمام الأكبر، مؤكدين أن فرحتهم بالتفوق ازدادت بهذه التهنئة، وقالوا: "شعرنا أن سنوات الاجتهاد والتعب تُوجت بهذه الكلمات الأبوية الصادقة، وأن تهنئة فضيلته تمثل أعظم تكريم لمسيرتنا التعليمية، ووسامًا سنظل نعتز به طوال حياتنا".