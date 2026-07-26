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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران: تقدم في المشاورات مع عمان بشأن أمن الملاحة في هرمز

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن المحادثات التي أجرتها طهران ومسقط حول إدارة الملاحة في مضيق هرمز حققت تقدماً، مؤكدة في الوقت ذاته أن حركة العبور في المضيق تسير بشكل طبيعي ولم تشهد أي تغييرات.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن الجانبين عقدا عدة جولات من المشاورات يومي الجمعة والسبت في العاصمة الإيرانية طهران، على مستوى نواب وزراء الخارجية، واصفاً المباحثات بأنها "مفيدة" وأسهمت في إحراز تقدم.

وأوضح بقائي أن المناقشات ركزت على المبادئ المشتركة والآليات التنفيذية الكفيلة بضمان إدارة آمنة لحركة الملاحة في مضيق هرمز، مع احترام الحقوق السيادية لكل من إيران وسلطنة عمان باعتبارهما الدولتين المشرفتين على المضيق.

وأشار إلى أن الوفد العماني غادر طهران مساء السبت، إلا أن المشاورات الفنية والسياسية بين البلدين لا تزال متواصلة لاستكمال الملفات المطروحة.

وفيما يتعلق بالأوضاع الميدانية في مضيق هرمز، أكد بقائي أنه لم يطرأ أي تغيير على حركة السفن أو عمليات العبور، مشدداً على استمرار الملاحة في المضيق بصورة اعتيادية.

وزارة الخارجية الإيرانية طهران ومسقط الملاحة في مضيق هرمز مضيق هرمز إيران وسلطنة عمان

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