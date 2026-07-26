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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواجهات قوية في سبتمبر.. تفاصيل استعدادات منتخب مصر لتصفيات أمم أفريقيا 2027

منتخب مصر
منتخب مصر
محمد سمير

يستعد المنتخب المصري الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني حسام حسن، للدخول في معسكر مغلق خلال شهر سبتمبر المقبل، استعدادًا لخوض أولى مبارياته في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

تفاصيل استعدادات منتخب مصر لتصفيات أفريقيا 

ويخوض "الفراعنة" خلال المعسكر مواجهتي أنجولا وجنوب السودان ضمن الجولتين الأولى والثانية من التصفيات، خلال الفترة من 21 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

ويعد هذا المعسكر الأول للمنتخب الوطني عقب مشاركته التاريخية في بطولة كأس العالم 2026، التي شهدت تأهل مصر إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخها، قبل أن يودع المنافسات بعد خسارة مثيرة أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2.

جدول مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027

الجولتان الأولى والثانية: أمام أنجولا وجنوب السودان، خلال الفترة من 21 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

الجولتان الثالثة والرابعة: أمام مالاوي (ذهابًا وإيابًا)، خلال الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر 2026.

الجولتان الخامسة والسادسة: أمام أنجولا وجنوب السودان، خلال الفترة من 22 إلى 30 مارس 2027.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات كأس الأمم الأفريقية 2027 يوم 19 يونيو، وتُختتم بالمباراة النهائية في 17 يوليو، فيما تستضيف البطولة كل من كينيا وأوغندا وتنزانيا، في نسخة تاريخية تُقام لأول مرة في ثلاث دول بشكل مشترك.

منتخب مصر تصفيات أمم أفريقيا 2027 أمم أفريقيا 2027 حسام حسن

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