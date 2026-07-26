تألق سعودي ومصري بخمسة انتصارات في النزالات التمهيدية.. وجوشوا يعود بقوة ويحسم "The Comeback" بالضربة القاضية

اختُتمت مساء السبت منافسات أمسية “The Comeback” للملاكمة، التي احتضنتها جدة سوبر دوم ضمن فعاليات تقويم جدة، وبالتعاون مع موسم الرياض، وسط حضور جماهيري كبير، حيث شهدت إقامة 13 نزالًا بمشاركة نخبة من أبرز الملاكمين العالميين، إلى جانب عدد من المواهب الصاعدة.

وشهدت الأمسية ثلاثة انتصارات للملاكمين السعوديين، فيما خطف البريطاني أنتوني جوشوا الأضواء في النزال الرئيسي بعدما قلب تأخره إلى فوز مثير على الألباني كريستيان برينغا بالضربة القاضية (KO) في الجولة الثانية.

واستُهل النزال الرئيسي بعزف السلام الملكي السعودي، إلى جانب النشيدين الوطنيين البريطاني والألباني، قبل أن يفاجئ برينغا الحضور بإسقاط جوشوا مرتين خلال الجولة الأولى في بداية غير متوقعة. إلا أن الملاكم البريطاني استعاد توازنه سريعًا في الجولة الثانية، وفرض سيطرته الكاملة على مجريات النزال، موجّهًا سلسلة من اللكمات القوية التي أنهت المواجهة بالضربة القاضية قبل نهاية الجولة.

وخلال المؤتمر الصحفي عقب النزال، وجّه جوشوا و إيدي هيرن شكرهما إلى معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه ورئيس الاتحاد السعودي للملاكمة، مشيدين بدوره في تطوير رياضة الملاكمة عالميًا واستضافة المملكة لأبرز النزالات الدولية.

كما أثنيا على جهود Saudi Boxing Commission في دعم وتطوير اللعبة داخل المملكة، مؤكدين أن استضافة البطولات العالمية تعكس المكانة المتنامية للمملكة كوجهة رائدة للفعاليات الرياضية الكبرى.

وقال جوشوا عقب انتصاره: “كانت الأشهر السبعة الماضية من أصعب الفترات في حياتي، وكان عليّ التحلي بالصبر والإصرار للوصول إلى هذه اللحظة. أشكر الجماهير على حضورها، كما أشكر كريستيان برينغا وفريقه على النزال القوي.”

وعن إمكانية مواجهة مواطنه تايسون فيوري، قال مازحًا: “هل تايسون فيوري موجود هنا؟”، قبل أن يضيف: "أحترم كل ما حققه، لكنني طالبت بهذه المواجهة منذ فترة، وأعتقد أننا أصبحنا أقرب إليها من أي وقت مضى."

وأضاف: "برينغا ملاكم قوي ومنحني اختبارًا حقيقيًا. هذا ما يفعله الأبطال؛ قد نسقط، لكننا ننهض ونواصل الطريق."*، مؤكدًا أن انتصاره كان ثمرة الإصرار والدعم الذي تلقاه من عائلته وفريقه.

من جانبه، أوضح إيدي هيرن أن الأشهر السبعة الماضية كانت من أصعب المراحل في مسيرة جوشوا، مشيرًا إلى أن مجرد عودته إلى الحلبة كان إنجازًا، وقال: “عندما سقط مرتين في الجولة الأولى، بدا وكأن مسيرته أصبحت على المحك، لكنه أظهر شخصية الأبطال واستعاد زمام الأمور ليحقق الفوز.”

واختتم جوشوا تصريحاته برسالة مؤثرة للجماهير قال فيها: “لا أحد يستطيع إيقافي، ولن أسمح لأحد أن يمنعني من تحقيق هدفي. أشكر جماهير جدة والمملكة على هذا الاستقبال الرائع، فقد أثبتم مرة أخرى قدرتكم على استضافة أحداث عالمية استثنائية.”

وأضاف: “رأيتم اليوم شخصًا سقط على أرض الحلبة، لكنه نهض من جديد. هذه هي الحياة؛ أن نواصل السعي وندعم بعضنا بعضًا. أشكركم جميعًا.”

استهل المصري محمد مبروك الأمسية بالفوز على المكسيكي برايان زاباتا بقرار الحكام بالإجماع، قبل أن يحقق مواطنه عمر هيكل الفوز على الأرجنتيني براين كاستيانو بالطريقة ذاتها.

وسجل السعودي سلطان المحمد أول الانتصارات السعودية بعدما تغلب على الإسباني إيفرين بيسالدوش بالضربة الفنية القاضية في الجولة الثالثة، فيما عزز محمد العقل الحضور السعودي بفوزه على المالطي ليدون تشيركوب بالضربة الفنية القاضية في الجولة الخامسة.

واكتمل التألق السعودي بانتصار زياد المعيوف على المكسيكي فرانك مانغو بقرار الحكام بالإجماع، ليحقق الملاكمون السعوديون ثلاثة انتصارات خلال الأمسية.

وفي بقية النزالات، حافظ الدنماركي جاكوب بانك على سجله الخالي من الهزائم بفوزه على البولندي بافيل أوغست بقرار الحكام بالإجماع، فيما حقق البطل الأولمبي الأوكراني أوليكسندر خيجنياك الفوز على الفرنسي ليني باتراخ بالضربة الفنية القاضية في الجولة الثانية، وسط حضور مواطنه بطل العالم للوزن الثقيل أوليكسندر أوسيك.

كما احتاج الهندي نيشانت ديف إلى أقل من ثلاث دقائق لإيقاف البيروفي سيزار دياز بالضربة الفنية القاضية، بينما أنهى الإيرلندي مايكي تالون نزاله أمام أورلاندو بينو بالضربة القاضية في الجولة الأولى.

واختتم الياباني ريتو تسوتسومي النزالات المعلنة بفوز سريع على المكسيكي ألفينو هيريرا بالضربة الفنية القاضية بعد 35 ثانية فقط من الجولة الثانية.

نجح البريطاني جوش كيلي في الاحتفاظ بلقب الاتحاد الدولي للملاكمة (IBF) لوزن فوق المتوسط الخفيف بعد فوزه على الإيرلندي كاويمهين أغياركو بقرار الحكام غير الإجماعي، رغم تعرضه لإصابة في الأنف وخصم نقطة منه خلال النزال.

وفي المواجهة قبل الأخيرة، حافظ البريطاني حمزة شيراز على لقب منظمة الملاكمة العالمية (WBO) لوزن فوق المتوسط، بعد فوزه على الألماني سيمون زاخنهوبر بقرار الأغلبية عقب 12 جولة قوية، جاءت بطاقات الحكام بواقع (116-112) و(115-113) لصالح شيراز، مقابل بطاقة متعادلة (114-114).

وأظهر شيراز تفوقًا فنيًا واضحًا خلال معظم الجولات، فيما قدّم زاخنهوبر أداءً قتاليًا قويًا ونجح في الصمود حتى الجولة الأخيرة، رغم تعرضه لسلسلة من الهجمات المؤثرة، ليواصل شيراز دفاعه الناجح عن لقبه العالمي.

