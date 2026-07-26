هي دي اللي سبت مراتك وولادك علشانها؟.. فيديو مشادة في الشارع يثير الجدل وبلاغ ينتظر تحرك الداخلية

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية حالة من الجدل، بعد تداول مقطع فيديو يوثق مشادة بين سيدة وزوجها، اتهمته خلاله بخيانتها والتردد على أماكن مشبوهة برفقة عدد من أصدقائه، فيما طالبت بتدخل الجهات الأمنية للتحقيق في الواقعة.

وتصدر الفيديو اهتمام مستخدمي مواقع التواصل، بعد ما ظهرت السيدة وهي توجه حديثها لزوجها قائلة: «هي دي اللي سبت مراتك وولادك علشانها؟»، في مشهد أثار تفاعلاً واسعًا بين المتابعين.

وبالتزامن مع انتشار الفيديو، نشرت السيدة، التي عرفت نفسها عبر حسابها على موقع “فيسبوك” باسم هبة علي، منشورًا قالت فيه إنها فوجئت بزوجها برفقة عدد من الأشخاص وسيدتين داخل إحدى المناطق، متهمة إياهم بتعاطي المواد المخدرة والسلوكيات غير القانونية.

وأضافت في منشورها أنها حاولت توثيق ما حدث، إلا أنها تعرضت – بحسب روايتها – للاعتداء، مطالبة الجهات المختصة بالتدخل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأظهر الفيديو المتداول مشادة كلامية بين السيدة وعدد من الأشخاص في أحد الشوارع، وسط وجود سيارات ومارة، دون أن يتضح من المقطع تفاصيل الواقعة أو ملابساتها بشكل كامل.

ووجهت السيدة في نهاية منشورها استغاثة إلى وزارة الداخلية، مطالبة بسرعة التحقيق في الواقعة وكشف ملابساتها.

ولم تصدر وزارة الداخلية حتى الآن أي بيان رسمي بشأن الواقعة أو صحة الاتهامات المتداولة، كما لم يتسن التحقق بشكل مستقل من الروايات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول رواد مواقع التواصل المقطع المصور على نطاق واسع، وسط مطالبات بضرورة كشف الحقيقة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت أي مخالفات.