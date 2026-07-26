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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

خلال تفقده مستشفى الرمد.. محافظ بورسعيد يُشدّد على الارتقاء بالخدمات الطبية وتقديم أفضل خدمة علاجية للمرضى|صور

إشادة من المواطنين بسرعة تقديم الخدمة وعدم وجود فترات انتظار داخل المستشفى
إشادة من المواطنين بسرعة تقديم الخدمة وعدم وجود فترات انتظار داخل المستشفى
محمد الغزاوى

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، مستشفى الرمد، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والاطمئنان على انتظام سير العمل داخل المنشآت الطبية.

ورافق المحافظ الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والدكتور إسماعيل الحفناوي مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد، والدكتور ممدوح عبد المجيد مدير مستشفى الرمد، والجهات التنفيذية المعنية.

وخلال الجولة، تفقد محافظ بورسعيد أقسام المستشفى المختلفة واطلع على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمترددين كما استمع إلى شرح من مدير المستشفى حول منظومة العمل وآليات تقديم الخدمة ومدى جاهزية الأطقم الطبية لتقديم الرعاية الصحية للمرضى.

إشادة من المواطنين بسرعة تقديم الخدمة وعدم وجود فترات انتظار داخل المستشفى

كما حرص المحافظ على لقاء عدد من المرضى والمترددين والاستماع إلى آرائهم بشأن مستوى الخدمات المقدمة، حيث أعرب المواطنون عن رضاهم بمستوى الخدمة الطبية داخل المستشفى مشيدين بسرعة تقديم الخدمة وعدم وجود فترات انتظار، وحسن استقبال الأطقم الطبية، مؤكدين أن منظومة العمل داخل المستشفى في تقديم الرعاية الصحية.

وشدد اللواء إبراهيم أبو ليمون على ضرورة الارتقاء المستمر بجودة الخدمات الطبية والالتزام بحسن استقبال المرضى وتوفير الرعاية الصحية وفق أعلى معايير الجودة، بما يسهم في تحقيق رضا المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

وأكد المحافظ استمرار المتابعة الميدانية لمختلف المنشآت الصحية والتنسيق مع الهيئة العامة للرعاية الصحية لضمان تقديم خدمات طبية متطورة تتماشى مع منظومة التأمين الصحي الشامل، وتلبي احتياجات المواطنين بأفضل صورة ممكنة.

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