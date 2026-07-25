محافظ بورسعيد يوجه بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات بجميع الأحياء

تواصل الأجهزة التنفيذية بجميع أحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد تنفيذ حملات موسعة لرفع جميع أشكال الإشغالات والمخالفات، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري وتيسير الحركة المرورية وحركة المواطنين.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، وفرض الانضباط بالشوارع والميادين

استمرار الحملات الميدانية لرفع الإشغالات وإعادة الانضباط للشوارع والميادين

وأكد محافظ بورسعيد أن الدولة لن تسمح بأي تعديات تعوق حركة السير أو تشوه المظهر الحضاري للمحافظة، مشددًا على ضرورة التعامل بكل حسم مع المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي إشغالات أو تعديات يتم رصدها، مع استمرار الحملات بشكل يومي.

وشهدت مختلف الأحياء حملات ميدانية مكثفة استهدفت إزالة إشغالات الأرصفة، والتعديات على الطريق العام، ورفع الإشغالات الثابتة والمتحركة، وإخلاء الأرصفة من أي معوقات تعيق حركة المشاة، مع إلزام أصحاب المحال التجارية بالحدود القانونية المقررة وعدم التعدي على الطريق العام.

كما شملت الحملات مراجعة مدى التزام المنشآت التجارية والباعة بالإجراءات المنظمة، والعمل على إعادة الانضباط إلى الشوارع الرئيسية والفرعية، بما يحقق السيولة المرورية ويحافظ على حق المواطنين في استخدام الأرصفة والطرق العامة بصورة آمنة.

وشدد محافظ بورسعيد على استمرار الحملات بصورة يومية بمختلف الأحياء ومدينة بورفؤاد، وعدم السماح بعودة الإشغالات مرة أخرى، مع المتابعة المستمرة من الأجهزة التنفيذية، تنفيذًا لخطة المحافظة الهادفة إلى الحفاظ على المظهر الحضاري، وتحقيق الانضباط، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.