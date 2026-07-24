بورسعيد.. السيطرة على حريق بمساكن الهيئة في بورفؤاد دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد، من السيطرة على حريق نشب بمساكن الهيئة في مدينة بورفؤاد، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتلقت إدارة الحماية المدنية بلاغًا بتصاعد ألسنة اللهب من أحد العقارات السكنية بمساكن الهيئة، وعلى الفور جرى الدفع بسيارتي إطفاء وفريق من رجال الحماية المدنية بقيادة العميد عبد الله سعادة، مدير إدارة الحماية المدنية ببورسعيد، ووصلت القوات إلى موقع الحريق خلال دقائق.

السيطرة على حريق بمساكن الهيئة في بورفؤاد دون إصابات

وتبين من الفحص أن الحريق اندلع بالطابق الخامس نتيجة اشتعال وحدة تكييف، وسقطت قطعة خشبية مشتعلة على تندة بالطابق الثالث، ما تسبب في امتداد النيران إليها.

وتعاملت فرق الإطفاء مع الحريق، وتمكنت من السيطرة الكاملة على ألسنة اللهب قبل امتدادها إلى باقي أجزاء العقار السكني، الذي تقيم به عشرات الأسر، دون تسجيل أي إصابات بين المواطنين.

وأجرت قوات الحماية المدنية أعمال التبريد بموقع الحريق، للتأكد من عدم تجدد اشتعال النيران أو تصاعد الأدخنة مرة أخرى، وتأمين العقار وسلامة السكان.

وتلقت الأجهزة الأمنية المعنية بلاغًا بالواقعة، وجرى تشكيل فريق من إدارة البحث الجنائي للوقوف على أسباب وملابسات الحريق، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، على أن تباشر جهات التحقيق استكمال الإجراءات.