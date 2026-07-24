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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الكاميرا صورته.. القبض على عامل خردة سرق أجزاء من داخل سيارة فى بورسعيد

المتهمة
المتهمة
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية يظهر خلاله أحد الأشخاص حال قيامه بسرقة أجزاء من سيارة ببورسعيد ولاذ بالفرار.
 

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد مالك السيارة وبسؤاله قرر بتضرره من الظاهر بمقطع الفيديو لقيامه بسرقة بعض المحتويات من داخلها حال توقفها بأحد الشوارع ببورسعيد بتاريخ 21 الجارى .


 

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل خردة "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة الضواحى)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها.


 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



 

الأجهزة الأمنية سرقة سيارة

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