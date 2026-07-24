القبض على طرفى مشاجرة داخل محطة وقود بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص داخل إحدى محطات الوقود بالدقهلية .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 19 يونيو المنقضى تبلغ لمركز شرطة طلخا بحدوث مشاجرة بين طرف أول (القائم على النشر) وطرف ثان (أحد الأشخاص وشقيقتيه "لهم معلومات جنائية") جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة طلخا، لخلافات بينهم حول ملكية محطة وقود كائنة بدائرة المركز قام على إثرها الطرفين بالتعدى على بعضهم بالضرب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه .. وتولت النيابة العامة التحقيق.





