نصر عزام يكشف كواليس حصول الزمالك على الرخصة الإفريقية

أكد نصر عزام، المحامي الدولي، أن لائحة تراخيص الأندية تمثل إحدى الركائز الأساسية لتطوير منظومة كرة القدم المصرية، مشددًا على أن أهميتها لا تقتصر على الجوانب المالية فقط، بل تمتد لتشمل تطوير البنية التحتية والإدارة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأندية ومستقبل اللعبة في مصر.

أوضح “عزام”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي ببرنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»، أن نادي الزمالك واجه خلال الفترة الماضية عددًا من الملفات الدولية المعقدة المتعلقة بمستحقات لاعبين سابقين، إلا أن إدارة النادي نجحت، بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية، في إنهاء تلك القضايا وتسوية الالتزامات المالية، ومن بينها ملف اللاعب إبراهيما نداي، وهو ما مهد الطريق أمام حصول النادي على رخصة المشاركة في البطولات القارية.

أضاف أن استيفاء الزمالك لمتطلبات الترخيص يؤكد جاهزيته للمشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال إفريقيا، بعد استكمال جميع الاشتراطات المطلوبة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

أشار المحامي الدولي إلى أن التركيز الإعلامي خلال الفترة الماضية انصب على ملف تراخيص الزمالك، رغم أن المعايير نفسها تُطبق على جميع الأندية الراغبة في المشاركة بالبطولات القارية، لافتًا إلى أن العديد من الأندية في مختلف الدول الإفريقية تواجه تحديات أكبر، سواء بسبب عدم امتلاكها ملاعب خاصة أو نتيجة ضعف البنية التحتية، ما يضطر بعضها لخوض مبارياته خارج أرضه.

وفيما يتعلق بمقترح زيادة عدد الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية، وصف عزام الفكرة بالإيجابية من حيث المبدأ، لكنه شدد على ضرورة دراستها بعناية قبل تنفيذها، موضحًا أن تطبيقها في الوقت الحالي قد يكون صعبًا بسبب ضيق الجدول الزمني، خاصة مع إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية مطلع عام 2027.

تطرق عزام إلى ملف وقف القيد التأديبي، موضحًا أن إلغاء هذا النوع من العقوبات ليس بالأمر السهل، إذ يخضع لتقدير الجهات القضائية الرياضية المختصة، مشيرًا إلى أن الأندية تمتلك حق الاستئناف على تلك القرارات، وقد يسفر ذلك عن تخفيف العقوبة في بعض الحالات، إلا أن الأمر يظل معقدًا ويخضع للسلطة التقديرية للمحكمة الدولية.