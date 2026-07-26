«اليماحي» يُعزي سوريا شعبًا وقيادة في ضحايا حادث طريق دير الزور

أعرب محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى الجمهورية العربية السورية قيادةً وحكومةً وبرلمانًا وشعبًا، في ضحايا الحادث المروري الأليم الذي وقع على طريق دير الزور بدمشق، وأسفر عن وفاة وإصابة العشرات.

حادث طريق دير الزور المروري

وأكد "اليماحي" تضامن البرلمان العربي الكامل مع الجمهورية العربية السورية في هذا المصاب الأليم، معربًا عن أصدق التعازي وخالص المواساة لأسر الضحايا وذويهم، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ سوريا وشعبها من كل سوء ومكروه.