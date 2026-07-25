قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعزيزات عسكرية إسرائيلية وحملات تفتيش واعتقال موسعة وسط تصعيد بالضفة الغربية
بعد مد المهلة للمستأجرين .. من لهم أولوية الحصول على شقق من الدولة؟
الصين ترفع أعلى مستوى للتحذير من الإعصار «نول» قبيل وصوله سواحل جوانجدونج
مشروع التماسيح يثير عاصفة في إسرائيل.. انتقادات لـ بن غفير بسبب إنفاق الملايين
مايكروسوفت توضح سبب العطل الفني المفاجئ الذي ضرب خدمات Microsoft 365
مصر والسعودية تطالبات بوقف الأعمال العسكرية فورا وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية
شاهد.. أسماء أوائل الثانوية الأزهرية ذوي البصائر والدمج بالشهادة الثانوية الأزهرية
استقالة وزير التعليم الهندي تنهي اعتصامات «حركة الصراصير»
القوات المشتركة المتحالفة مع الجيش السوداني: سيطرنا مع الجيش على مدينة بارا
إنقاذ 29 شخصًا من سفينة صيد فيتنامية و33 آخرين في انتظار الإنقاذ
الثانية على الجمهورية بالثانوية الأزهرية: أحلم بأن أصبح عضو هيئة تدريس
مستشفى عيون جامعة المنيا تنقذ بصر طفل من صنارة صيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تحذير من مخطط لتفجير الأوضاع وفرض التهجير القسري في الضفة الغربية

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي
محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي
الديب أبوعلي

أدان محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات، التصعيد الخطير الذي تنفذه ميليشيات المستوطنين الإرهابية، بحماية مباشرة من قوات كيان الاحتلال الإسرائيلي، ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين، إلى جانب إحراق المنازل والممتلكات والاعتداء على القرى والبلدات الفلسطينية، في تصعيد خطير يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأكد اليماحي، في بيان صادر عن البرلمان العربي، أن ما تشهده الضفة الغربية من هجمات إرهابية منظمة تنفذها ميليشيات المستوطنين، في ظل الدعم الكامل الذي توفره حكومة كيان الاحتلال المتطرفة؛ يكشف عن سياسة ممنهجة تستهدف إرهاب الشعب الفلسطيني، وتهجيره قسرًا من أرضه، وفرض واقع استيطاني بالقوة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، واتفاقيات جنيف، وقرارات الشرعية الدولية.

استمرار حرب الإبادة الجماعية 

وشدد اليماحي على أن استمرار جرائم القتل والاغتيالات الميدانية، وتصاعد اعتداءات المستوطنين على المدنيين العزل وممتلكاتهم، يعكس إصرار كيان الاحتلال على توسيع دائرة العدوان في الضفة الغربية بالتوازي مع ما ترتكبه من جرائم إبادة وتجويع وتدمير في قطاع غزة، في محاولة لفرض وقائع جديدة على الأرض وتقويض فرص تحقيق السلام العادل والشامل.

وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية، بالتحرك العاجل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ووضع حد للإرهاب الاستيطاني، ومحاسبة قادة الاحتلال والمستوطنين المتورطين في هذه الجرائم، وفرض عقوبات رادعة على كيان الاحتلال، ووقف جميع أشكال الدعم التي تسهم في استمرار انتهاكاتها الجسيمة.

كما طابب بإدراج ميليشيات المستوطنين المتطرفين والتنظيمات الاستيطانية المسلحة على قوائم الإرهاب الوطنية والدولية، باعتبارها جماعات تمارس إرهابًا منظمًا ضد المدنيين الفلسطينيين، وحظر التعامل مع المستوطنات، وتعليق أي امتيازات أو اتفاقيات مع حكومة كيان الاحتلال إلى حين امتثالها الكامل لأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وجدد تأكيده أن إفلات كيان  الاحتلال من العقاب شجع على تصاعد جرائمه، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية وملزمة تكفل وقف العدوان، وإنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس.

البرلمان العربي رئيس البرلمان العربي الضفة الغربية محمد بن أحمد اليماحي الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية المحتلة هجمات إرهابية المستوطنين اعتداءات المستوطنين جرائم إبادة قطاع غزة مجلس الأمن الأمم المتحدة المحكمة الجنائية الدولية فلسطين إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة العمالة غير المنتظمة

3000 جنيه الآن لكل مواطن بالبطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2026

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 الأسبوع الجاري .. ودرجاتك على صدى البلد

شائعات تسريب نتيجة الثانوية العامة 2026

التعليم تنفي تسريب نتيجة الثانوية العامة 2026 قبل اعتمادها من الوزير

امتحانات الثانوية الأزهرية

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. الإمام الأكبر اتصل بالأوائل لتهنئتهم

الطبيبة

بعد تسمم صغارها.. طبيبة تروي ساعات الرعب والمعاناة بسبب المكرونة سريعة التحضير

شيخ الأزهر

أوائل الثانوية الأزهرية: تهنئة شيخ الأزهر أبرز تكريم لمسيرتنا التعليمية ومصدر فخر لنا ولأسرنا

وزير التربية والتعليم

"الكنترولات لسة شغالة"|موعد نتيجة الثانوية العامة 2026 وحقيقة إعلان أعداد الأوائل والراسبين

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. استعلم الآن برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. استعلم الآن برقم الجلوس

بالصور

فستان ناعم .. رانيا منصور تستعرض جمالها

رانيا منصور
رانيا منصور
رانيا منصور

فيديو

٣مواقف بطولية

جدعنة المصريين..3 شباب في مواقف بطولية

محامية المنتزه

صدمة في المنتزه.. ابنة تنهي حياة والدتها داخل الشقة وتختفي| والتفاصيل صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مطلوب الرد سريعا

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

المزيد