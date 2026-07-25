انفراجة في الزمالك.. اتفاق قريب مع الجهاز المعاون لـ فوك رازوفيتش

اقترب نادي الزمالك من حسم اتفاقه النهائي مع الجهاز المعاون للمدير الفني الصربي فوك رازوفيتش، بعد انفراجة كبيرة في المفاوضات خلال الساعات الماضية.

ووافقت إدارة الزمالك على طلب المدير الفني بالتعاقد مع أربعة مساعدين ضمن جهازه الفني، وهو ما مهد الطريق لإنهاء جميع التفاصيل المتبقية، على أن يتم توقيع العقود رسميًا خلال الساعات المقبلة.

ومن المنتظر أن يصل فوك رازوفيتش وجهازه المعاون إلى القاهرة يوم الثلاثاء المقبل، عقب إرسال تذاكر السفر والعقود الموقعة، تمهيدًا لبدء مهمتهم رسميًا في قيادة الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

ويأمل مسؤولو الزمالك في إنهاء جميع الإجراءات الإدارية خلال الساعات المقبلة، لبدء مرحلة الإعداد للموسم الجديد تحت قيادة المدرب الصربي وجهازه الفني الكامل.