الشاي يقفز والبيض يتراجع.. أسعار السلع الغذائية اليوم

شهدت أسعار السلع الغذائية في الأسواق المصرية، اليوم السبت، حالة من التباين بين الارتفاع والانخفاض، حيث تصدر الشاي قائمة السلع الأكثر ارتفاعًا، بينما تراجعت أسعار البيض والعدس والمكرونة، مع استقرار عدد من السلع الأساسية.

الشاي يتصدر قائمة الارتفاعات

سجل سعر كيلو الشاي أكبر زيادة اليوم، إلى جانب ارتفاع أسعار شاي ليبتون والفول والدقيق والسكر والمكرونة المعبأة.

تراجع أسعار البيض والعدس والمكرونة

انخفضت أسعار كرتونة البيض الأبيض، والعدس الصحيح، والمكرونة المعبأة، في أبرز التراجعات التي شهدتها الأسواق.

استقرار السلع الأساسية

حافظت أسعار زيت عباد الشمس، وزيت الذرة، والأرز، وبعض أنواع العدس والمكرونة على استقرارها دون تغييرات تُذكر.

وتواصل الأسواق تسجيل تحركات يومية في أسعار السلع الغذائية، وسط اختلافات في العرض والطلب وتكاليف الإنتاج، ما يجعل متابعة الأسعار بشكل مستمر أمرًا ضروريًا للمستهلكين.