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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الشاي يقفز والبيض يتراجع.. أسعار السلع الغذائية اليوم

السلع الغذائية
السلع الغذائية
رحمة سمير

شهدت أسعار السلع الغذائية في الأسواق المصرية، اليوم السبت، حالة من التباين بين الارتفاع والانخفاض، حيث تصدر الشاي قائمة السلع الأكثر ارتفاعًا، بينما تراجعت أسعار البيض والعدس والمكرونة، مع استقرار عدد من السلع الأساسية.

 الشاي يتصدر قائمة الارتفاعات
سجل سعر كيلو الشاي أكبر زيادة اليوم، إلى جانب ارتفاع أسعار شاي ليبتون والفول والدقيق والسكر والمكرونة المعبأة.

السلع الغذائية

تراجع أسعار البيض والعدس والمكرونة
انخفضت أسعار كرتونة البيض الأبيض، والعدس الصحيح، والمكرونة المعبأة، في أبرز التراجعات التي شهدتها الأسواق.

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 استقرار السلع الأساسية
حافظت أسعار زيت عباد الشمس، وزيت الذرة، والأرز، وبعض أنواع العدس والمكرونة على استقرارها دون تغييرات تُذكر.

السلع الغذائية

وتواصل الأسواق تسجيل تحركات يومية في أسعار السلع الغذائية، وسط اختلافات في العرض والطلب وتكاليف الإنتاج، ما يجعل متابعة الأسعار بشكل مستمر أمرًا ضروريًا للمستهلكين.

الشاي والبيض والعدس أسعار السلع الغذائية استقرار السلع الأساسية

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