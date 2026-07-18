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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار السلع الغذائية تتباين في الأسواق.. البيض يواصل الارتفاع والمكرونة والعدس يتراجعان

السلع
السلع
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق المصرية، اليوم السبت 18 يوليو 2026، تباينًا في الأداء، حيث واصلت أسعار البيض ارتفاعها، بينما تراجعت أسعار عدد من السلع، أبرزها المكرونة والعدس وزيت عباد الشمس، في حين استقرت أسعار العديد من المنتجات الأساسية، وفقًا لأحدث البيانات الرسمية.


وسجلت كرتونة البيض ارتفاعًا بقيمة 5.21 جنيه لتصل إلى 108.17 جنيه، كما ارتفع سعر البيضة البيضاء إلى 4.39 جنيه، والبيضة الحمراء إلى 4.47 جنيه، بينما استقرت كرتونة البيض البلدي عند 119.54 جنيه، وسجلت البيضة البلدي 4.98 جنيه.
 

وفي قائمة السلع المتراجعة، انخفض سعر المكرونة المعبأة وزن 400 جرام بقيمة 5 جنيهات ليصل إلى 23.14 جنيه، كما تراجع سعر العدس المعبأ (صحيح) إلى 63.09 جنيه للكيلو، وانخفض سعر زيت عباد الشمس إلى 98.32 جنيه للتر.


في المقابل، ارتفع سعر زيت الذرة بقيمة 1.77 جنيه ليسجل 121.16 جنيه للتر، ليكون أبرز السلع التي سجلت زيادة خلال تعاملات اليوم.


وحافظت مجموعة من السلع الأساسية على مستوياتها السعرية، حيث استقر سعر الأرز المعبأ عند 34.93 جنيه للكيلو، والفول المعبأ عند 62.16 جنيه، والدقيق المعبأ عند 26.86 جنيه، والسكر المعبأ عند 35.73 جنيه للكيلو.


كما استقر سعر المكرونة المعبأة وزن كيلو عند 28.03 جنيه، والمكرونة السائبة عند 26.08 جنيه للكيلو، وسجل الفول المجروش 62.90 جنيه للكيلو، فيما بلغ سعر زيت عباد الشمس (الصنف الآخر) 100.51 جنيه للتر.


وفي قطاع البقوليات والمشروبات، استقر سعر العدس الأصفر المعبأ عند 68.74 جنيه للكيلو، والعدس المعبأ (الصنف الآخر) عند 69.11 جنيه للكيلو، بينما سجل شاي العروسة 40 جرامًا 11.05 جنيه، وشاي ليبتون 40 جرامًا 17.34 جنيه، ووصل سعر الشاي إلى 244.76 جنيه للكيلو.


ويعكس الأداء الحالي للسلع الغذائية استمرار حالة التباين في الأسواق، مع تحركات محدودة لبعض المنتجات، مقابل استقرار غالبية السلع الأساسية التي يعتمد عليها المستهلكون بشكل يومي.

السلع الغذائية غذاء مصر البيض

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