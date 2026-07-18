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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

اليوم أكثر حرارة.. الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع الجاري

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

كشفت منار غانم، نائب مدير المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم، السبت، ودرجات الحرارة المتوقعة.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تتأثر بامتداد لمنخفض الهند الموسمي، المتعمق بشكل كبير ويعمل على زيادة نسبة الرطوبة بشكل كبير، بالإضافة إلى قلة حركة الرياح.

وأضافت أن درجة الحرارة المتوقعة اليوم في القاهرة الكبري تسجل 36 درجة، ولكن مع زيادة نسبة الرطوبة تصبح 39 درجة، ليكون الطقس اليوم الأعلى حرارة.

ولفتت إلى أنه مع غياب أشعة الشمس تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض ولكن ليس بنسب كبيرة، حيث تكون درجة الحرارة 26 درجة ليلا.

ونوهت إلى أن الأيام القادمة ستشهد ارتفاعا في درجات الحرارة المتوقعة، لتصل إلى 41 درجة بسبب نسب الرطوبة.

الأرصاد الجوية درجات الحرارة طقس اليوم

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