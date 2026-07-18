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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير يتصدر المشهد.. كيف غير حراس المرمى ملامح مونديال 2026؟

مصطفي شوبير
مصطفي شوبير
منتصر الرفاعي

فرض حراس مرمى المنتخبات المشاركة كأس العالم 2026، أنفسهم كأحد أبرز نجوم البطولة ، بعدما لعبوا أدوارا حاسمة في تحديد نتائج العديد من المباريات ولم يعد دورهم مقتصرا على حماية الشباك بل امتد إلى قيادة اللعب من الخلف والمساهمة في بناء الهجمات. 

وكان مصطفى شوبير حارس مرمي منتخب مصر ، من بين أبرز الأسماء التي لفتت الأنظار بفضل أرقامه المميزة ومستوياته اللافتة مع الفراعنة.

مصطفى شوبير.. ملك ركلات الجزاء

وقدم مصطفى شوبير بطولة استثنائية بعدما أصبح الحارس الوحيد في كأس العالم 2026 الذي نجح في التصدي لركلتي جزاء خلال الوقت الأصلي للمباريات ، ليؤكد مكانته بين أبرز حراس البطولة.

مصطفى شوبير أمام الأرجنتين

ولم يقتصر تألق حارس منتخب مصر على التصديات الحاسمة، بل تصدر أيضا قائمة أكثر الحراس نجاحا في إيقاف ركلات الجزاء، ليمنح "الفراعنة" أفضلية كبيرة في أصعب لحظات المنافسات.

بصمة هجومية إلى جانب التألق الدفاعي

أثبت شوبير أن حارس المرمى في كرة القدم الحديثة لم يعد مجرد مدافع عن الشباك بعدما لعب دورا مهما في بناء هجمات منتخب مصر.

ونجح  في تنفيذ 42 ركلة مرمى دقيقة ساهمت في انطلاق العديد من الهجمات المنظمة، إلى جانب تصديه لـ11 تسديدة خطيرة من داخل منطقة الجزاء ليجمع بين الجودة الدفاعية والقدرة على بدء الهجمات من الخلف.

حراس المرمى يغيرون ملامح البطولة

شهد مونديال 2026 تطورا واضحا في أدوار حراس المرمى بعدما أصبحوا عنصرا أساسبا في المنظومة التكتيكية للمنتخبات سواء من خلال التصديات الحاسمة أو المشاركة الفعالة في صناعة اللعب.

وأثبتت البطولة أن الحارس العصري لم يعد يكتفي بحماية المرمى بل أصبح أحد مفاتيح بناء الهجمات والتحكم في إيقاع المباريات.

نيلاند يقود مفاجأة النرويج

كان الحارس النرويجي أوجان نيلاند أحد أبرز نجوم دور الـ16 بعدما تصدى لركلة جزاء أمام البرازيل ليساهم في فوز منتخب بلاده بنتيجة (2-1) والتأهل إلى الدور ربع النهائي في واحدة من أبرز مفاجآت البطولة.

أوجان نيلاند

أورلاندو جيل يتربع على قمة التصديات

واصل حارس باراغواي أورلاندو جيل تألقه طوال منافسات البطولة، بعدما قدم عرضًا استثنائيًا أمام ألمانيا في دور المجموعات بتصديه لتسع فرص محققة، قبل أن ينهي كأس العالم متصدرًا قائمة أكثر الحراس تصديًا بـ23 إنقاذًا حاسمًا.

حارس باراغواي أورلاندو

روم وفوزينيا ودييغو كوستا.. حضور لافت

وشهدت البطولة أيضا مستويات مميزة لعدد من الحراس أبرزهم إيلوي روم حارس كوراساو، الذي سجل 15 تصديا في مباراة واحدة أمام الإكوادور بالإضافة إلى فوزينيا حارس كاب فيردي، الذي برز بقدراته الكبيرة في بناء اللعب والخروج السليم بالكرة.

كما واصل البرتغالي دييغو كوستا تأكيد مكانته بين نخبة حراس العالم، بفضل نسب تصديه المرتفعة وتألقه في المواجهات الفردية.

 البرتغالي دييغو كوستا

مونديال يؤكد ميلاد عصر جديد للحراس

عكست منافسات كأس العالم 2026 التطور الكبير الذي شهده مركز حراسة المرمى، بعدما تحول الحراس إلى عنصر مؤثر في صناعة النتائج، سواء بالتصديات الحاسمة أو بالمشاركة في بناء الهجمات وقيادة اللعب من الخط الخلفي.

وبينما تألق عدد كبير من الحراس خلال البطولة نجح مصطفى شوبير في حجز مكانه بين أبرز نجوم المونديال ليؤكد أن حراسة المرمى المصرية تمتلك أحد أبرز المواهب على الساحة العالمية.

كأس العالم 2026 مصطفى شوبير النرويجي أوجان نيلاند باراغواي أورلاندو فوزينيا حارس كاب فيردي دييغو كوستا

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