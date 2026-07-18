وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بـ3محافظات

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها بمحافظات المنيا وأسيوط والمنوفية من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

يأتي ذلك ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير قرى الريف المصري، ومشروع 240 قرية محرومة من مياه الشرب بالهيئة.

وأكدت وزيرة الإسكان، استمرار الوزارة في دفع معدلات تنفيذ المشروعات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى خدمات البنية الأساسية، ولا سيما مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” ومشروعات القرى المحرومة من خدمات مياه الشرب، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

كما أكدت وزيرة الإسكان أهمية المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات، للوقوف على معدلات التنفيذ الفعلية، ودفع سير العمل، وإزالة أي معوقات قد تؤثر على البرامج الزمنية، بما يضمن سرعة الانتهاء من المشروعات ودخولها الخدمة وتحقيق أقصى استفادة منها لصالح المواطنين.

وفي هذا الإطار، تابعت الوزيرة نتائج الجولة الميدانية التي أجراها المهندس ناجح عبدالرحمن، نائب رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ مشروعات شمال الصعيد (المنيا – أسيوط) بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بمحافظة المنيا، بحضور المهندسة منال حسين، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

وشملت الجولة تفقد عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، من بينها محطة معالجة صرف صحي قفادة بمركز مغاغة بطاقة 20/40 ألف م³ يوميًا لخدمة 9 قرى، إلى جانب متابعة أعمال محطة رفع طنبدي الرئيسية، ومحطة رفع أبا البلد الرئيسية، ومحطة رفع أبا البلد الفرعية.

كما شملت الجولة عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها بمركز أبو قرقاص، حيث تم تفقد محطة معالجة صرف صحي بلنصورة بطاقة 20/35 ألف م³ يوميًا لخدمة 14 قرية، إلى جانب متابعة محطة رفع بلنصورة، وشبكات انحدار الصرف الصحي بقرية السلطان حسن، ومحطة رفع السلطان حسن، ومحطة رفع صرف صحي بني خيار، مع التشديد على إزالة أي معوقات قد تواجه التنفيذ، والالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة، بما يضمن تقديم خدمات متميزة للمواطنين.

وفي محافظة أسيوط، تابعت وزيرة الإسكان نتائج الجولة الميدانية لمشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، التي شملت تفقد توسعات محطة معالجة صرف صحي صدفا بطاقة 20/40 ألف م³ يوميًا لخدمة 17 قرية، ومحطة رفع باقور الفرعية بمركز أبو تيج، وشبكات انحدار نزلة باقور، ومحطة رفع نزلة باقور، بالإضافة إلى محطة معالجة صرف صحي الكابلات بطاقة 20/40 ألف م³ يوميًا لخدمة 14 قرية بمركز الفتح.

كما تابعت الوزيرة نتائج الجولة التي أجراها المهندس أشرف السيد، رئيس الإدارة المركزية للتدريب ورئيس الوحدة التنفيذية لمشروع 240 قرية محرومة بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بمحافظة المنوفية، التي شملت تفقد محطات مياه الشرب بقرى زنارة، وأبو زكري، وبره، وفيشا الكبرى، مع التأكيد على تكثيف الجهود للانتهاء من الأعمال وفق البرامج الزمنية المحددة.

وشددت المهندسة راندة المنشاوي على استمرار الوزارة في تنفيذ برامج المتابعة الميدانية لمختلف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، بما يضمن الالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة، وتسريع وتيرة التنفيذ، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي تضخها الدولة في هذا القطاع الحيوي.