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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

موعد غلق باب التقديم على شقق تعاونيات الإسكان 2026

وحدات سكنية
وحدات سكنية
آية الجارحي

تواصل الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استقبال طلبات التقديم على الطرح الجديد من الوحدات السكنية، والذي يضم 229 وحدة سكنية في عدد من المدن الجديدة، وسط اهتمام متزايد من المواطنين الراغبين في حجز الوحدات.

موعد غلق باب التقديم

ووفقًا لما أعلنته الهيئة، يستمر التقديم على شقق الإسكان التعاوني حتى الخميس 30 يوليو 2026،  ولن يتم قبول أي طلبات بعد انتهاء المدة المحددة. 

أماكن طرح وحدات سكنية

ويشمل الطرح وحدات سكنية في القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، وبدر، والعاشر من رمضان، و15 مايو، وبورسعيد، والسويس، بمساحات وأسعار تختلف من مدينة لأخرى

شروط التقديم

حددت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان عددًا من الضوابط الأساسية للتقدم، أبرزها:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

ألا يقل عمره عن 21 عامًا.

يحق للأسرة (الزوج والزوجة) التقدم لحجز وحدة واحدة فقط.

ألا يكون المتقدم أو الزوج أو الزوجة أو الأبناء القصر قد سبق لهم الحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض ضمن مشروعات الإسكان التعاوني أو الاجتماعي.

الالتزام بجميع الشروط والإجراءات الواردة بكراسة الشروط. 

أماكن الحصول على كراسة الشروط

أتاحت الهيئة شراء كراسة الشروط من:

المقر الرئيسي للهيئة بمدينة نصر.

فرع الهيئة بمحافظة السويس.

فرع الهيئة بمحافظة بورسعيد.

بعد انتهاء فترة التقديم في 30 يوليو 2026، تبدأ الهيئة في فحص الطلبات والمستندات المقدمة للتأكد من استيفاء الشروط، تمهيدًا لاستكمال إجراءات التخصيص وفقًا للضوابط المعلنة في كراسة الشروط.

الإسكان التعاوني طرح وحدات سكنية شقق وزارة الاسكان القاهرة الجديدة 6أكتوبر السويس بور سعيد

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