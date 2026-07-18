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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بطل مونديال 2010 يستنجد بترامب لحضور نهائي كأس العالم

كابديفيلا
كابديفيلا
إسراء أشرف

بات الإسباني جوان كابديفيلا، أحد أفراد الجيل الذهبي المتوج بكأس العالم 2010، مهددًا بالغياب عن نهائي مونديال 2026 بين إسبانيا والأرجنتين، بعد تعثر إجراءات دخوله إلى الولايات المتحدة.

وكشف بطل العالم السابق أن طلبه للحصول على تصريح السفر الإلكتروني الأمريكي (ESTA) رُفض، الأمر الذي يمنعه من السفر لحضور المباراة النهائية برفقة أبنائه.

ولجأ كابديفيلا إلى منصة "إكس"، حيث وجه رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طالبًا المساعدة لإنهاء الأزمة والسماح له بالسفر إلى الولايات المتحدة.

وقال النجم الإسباني: "تلقيت خبرًا بأنني لن أتمكن من حضور النهائي مع أبنائي بعد رفض طلب تصريح السفر، وأتمنى أن أجد من يساعدني في حل هذه المشكلة".

وأضاف أنه كان يتطلع إلى التواجد في المدرجات لمساندة المنتخب الإسباني، إلى جانب زملائه من أبطال نسخة 2010، مؤكدًا أن حضور المباراة كان يمثل له لحظة خاصة للغاية.

وفي تصريحات إذاعية، أوضح كابديفيلا أن سبب رفض الطلب يعود إلى زيارة قام بها لإيران عام 2016، عندما شارك في مباراة هناك، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة جعلته غير مؤهل للحصول على تصريح السفر الإلكتروني، ما يفرض عليه استخراج تأشيرة أو اتباع إجراءات أخرى لدخول الولايات المتحدة.

ويأمل بطل العالم في إنهاء الأزمة قبل موعد المباراة النهائية، حتى يتمكن من مؤازرة منتخب بلاده في المواجهة المرتقبة أمام الأرجنتين.

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