شارك ‏EX‏.. أسعار ميتسوبيشي لانسر المستعملة بالسوق المصري ‏

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏‏المحلي ‏انتشارا، والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة ‏بها، ‏فمنها الاقتصادية ‏والمتوسطة وأيضا الفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏‏السيارات ‏المستعملة ذات السعر المنخفض؛ لتوفير جزء من المبلغ الذي ‏سيدفعونه حال شراء سيارة جديدة.‏

وانتشرت مؤخرا منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا ‏‏من ‏السيارات لفتت أنظار الجميع؛ بسبب سعرها الجيد، ومن بينها ‏السيارة ‏ ميتسوبيشي لانسر موديل 2018، والمعروفة باسم لانسر شارك EX ‏‏.‏

تأتي السيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2018‏، بمحرك 4 أسطوانات سعة 1600 سي سي، يولد قوة 117 حصان وعزم دوران يبلغ 154 نيوتن/متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات.

يبلغ الطول الإجمالي للسيارة 4570 مم، وعرضها 1760 مم، وارتفاعها 1490 مم، كما تأتي بخزان وقود يتسع لـ 59 لتر.

وتستهلك السيارة في المتوسط 6.4 لتر من الوقود لكل 100 كم، وتضم تجهيزات أمان تشمل 2 وسادة هوائية ونظام فرامل ABS مع توزيع إلكتروني EBD.

أما عن سعر السيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2018‏، فياتي بمتوسط ‏‏640 الف جنيه، وقد يختلف السعر بعض الشئ على حسب الحالة الفنية ‏للسيارة.‏