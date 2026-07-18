هندسة عين شمس تبهر العالم من قلب أمريكا.. أربعة تتويجات دولية ومنصة عالمية تشهد إنجازا استثنائيا

في إنجاز دولي جديد، يضاف إلى سجل نجاحات جامعة عين شمس المتواصلة، حقق فريق كلية الهندسة بجامعة عين شمس إنجازا عالميا بحصوله على المركز الثالث في الترتيب العام للدورة الثالثة والعشرين من المسابقة الدولية السنوية للتصميم الزلزالي التي نظمها معهد أبحاث هندسة الزلازل في مدينة بورتلاند بولاية أوريغون الأمريكية، بمشاركة ستة وأربعين جامعة من مختلف دول العالم. وجاءت مشاركة الفريق تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور عمرو شعت عميد كلية الهندسة، في تأكيد جديد على ريادة الجامعة وتميزها في إعداد كوادر هندسية قادرة على المنافسة في أكبر المحافل الدولية. ولم يقتصر تميز الفريق على المركز الثالث عالميا فقط، بل واصل تألقه بحصد ثلاث جوائز دولية مرموقة، شملت جائزة أفضل تصميم معماري، وجائزة أفضل تصميم للقميص الرسمي للفريق، وجائزة الفريق الأكثر تطورا في الأداء.

كما اختارت لجنة التحكيم المشروع الهندسي الذي قدمه الفريق ضمن أفضل عشرة مشروعات على مستوى جميع المشاركات، وهو ما يعكس المستوى العلمي والابتكاري الرفيع الذي يتمتع به طلاب كلية الهندسة. وتعد هذه المسابقة واحدة من أبرز وأهم المنافسات العالمية في مجال الهندسة الزلزالية، حيث تتنافس الجامعات على تصميم وبناء نماذج إنشائية قادرة على مقاومة الزلازل، وفق معايير علمية وهندسية دقيقة، تحت إشراف نخبة من الخبراء والمتخصصين الدوليين. ويعكس هذا الإنجاز المكانة المرموقة التي تحتلها جامعة عين شمس بين الجامعات الرائدة إقليميا ودوليا، ويؤكد جودة منظومتها التعليمية والبحثية.