اختطفته العدوى.. نقابة الأطباء تنعى دكتور امتياز بجامعة عين شمس

نعت نقابة الأطباء ببالغ الحزن والأسى، الطبيب حسام الفقي، طبيب الامتياز بمستشفيات جامعة عين شمس، الذي توفي إثر إصابته بعدوى الالتهاب السحائي (Meningitis) أثناء تأدية واجبه المهني.

وقالت النقابة، إن الفقيد رحل في مقتبل العمر، مؤديًا رسالته الإنسانية في خدمة المرضى، مجسداً أسمى معاني التضحية والإخلاص في مهنة الطب، ليكون قدوة لشباب الأطباء.

ووجهت النقابة خالص العزاء والمواساة لأسرته وزملائه، داعية المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويجعل قبره روضة من رياض الجنة.

وفي بيانها، شددت النقابة على ضرورة الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى داخل المنشآت الصحية، وعدم التعامل مع الحالات المشتبه بها أو المؤكدة دون استخدام وسائل الوقاية الشخصية الكاملة، بما في ذلك القفازات والكمامات والواقيات، مع الإبلاغ الفوري عن أي أعراض مشتبهة والحصول على التطعيمات الوقائية، خاصة ضد الأمراض المعدية الخطيرة.

وطالبت النقابة باتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، تشمل الإتاحة المستمرة لمستلزمات الوقاية الشخصية، وتفعيل برامج التدريب الإلزامي على مكافحة العدوى، وتوفير التطعيمات بشكل دوري ومجاني لجميع العاملين، إلى جانب تطبيق بروتوكولات التعامل مع الأمراض المعدية وتفعيل آليات الرصد والمتابعة.

كما جددت النقابة مطالبتها بإدراج أطباء الامتياز ضمن منظومة التأمين الصحي الحكومي، لضمان حمايتهم الصحية الكاملة، مؤكدة أن أطباء الامتياز، رغم كونهم في مرحلة تدريب، يؤدون دوراً فعلياً ويتحملون مسؤوليات يومية ويتقاضون مكافآت، ومع ذلك يظلون خارج مظلة التأمين الصحي، وهو ما يفتقر للعدالة خاصة في ظل المخاطر المهنية التي يتعرضون لها.

وطالبت نقابة الأطباء الجهات المعنية بسرعة وضع آلية قانونية وتنفيذية واضحة لضمان شمول أطباء الامتياز بنظام التأمين الصحي الحكومي، بما يكفل حقهم في العلاج حال إصابتهم بأي مرض خطير أو عدوى أثناء العمل.