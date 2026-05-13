المنصورة.. استقبال لجنة الأعلى للجامعات لتجديد اعتماد مركز التدريب الرقمي

استقبل الدكتور طارق غلوش نائب رئيس جامعة المنصورة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، لجنةً من المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد حسن جاد الله، مدير الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات، وبحضور الدكتور أيمن جمعة، مدير مركز التدريب الرقمي، وذلك في زيارة رسمية لتجديد اعتماد مركز التدريب الرقمي في مجال تدريب واختبارات التحول الرقمي.

ورحّب الدكتور طارق غلوش بأعضاء اللجنة، مؤكدًا أن جامعة المنصورة تولي اهتمامًا كبيرًا بمركز التدريب الرقمي، باعتباره أحد المراكز المتخصصة في دعم مهارات التحول الرقمي وتنمية القدرات التكنولوجية، مشيرًا إلى حرص الجامعة على توفير الإمكانات اللازمة لتطوير العمل بالمركز وفق المعايير المعتمدة.

وأضاف أن الجامعة تواصل تنفيذ خطتها للتحول الرقمي من خلال التوسع في تطبيق الأنظمة الإلكترونية، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، ودعم برامج التدريب والتأهيل، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات التعليمية والتدريبية المقدمة.

وأشاد الدكتور محمد حسن جاد الله بجهود جامعة المنصورة في تطوير مراكز التدريب التابعة لها، مؤكدًا أن الجامعة تمتلك تجربة متميزة في مجال التدريب الرقمي وتأهيل الكوادر، وهو ما يعكس اهتمامها المستمر بتطبيق معايير الجودة وتطوير منظومة التحول الرقمي.

وأوضح أن اعتماد هذه المراكز يستهدف ضمان جودة إجراءات اختبارات التحول الرقمي بالجامعات المصرية دعمًا لخطط الدولة في بناء القدرات الرقمية، مشيرًا إلى أن الزيارة تأتي ضمن المتابعة الدورية التي يجريها المجلس الأعلى للجامعات لمراكز التدريب المعتمدة.

وعقب الاستقبال، زارت اللجنة مركز التدريب الرقمي، واطلعت على الإمكانات التدريبية والتقنية بالمركز، ونظم التشغيل والاختبارات، للتأكد من توافقها مع المعايير المعتمدة لاعتماد مراكز التدريب المؤهلة لتنفيذ البرامج التدريبية واختبارات التحول الرقمي.