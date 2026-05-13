رئيس جامعة المنصورة الأهلية يناقش تطوير العملية التعليمية والامتحانية وخطط دعم الكوادر

عقد الدكتور محمد عبد العظيم رئيس جامعة المنصورة الأهلية اجتماعًا مع عمداء الكليات ومديري البرامج، بحضور الدكتور وليد رسلان، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية وذلك في إطار حرص الجامعة على تطوير الأداء الأكاديمي والإداري وتعزيز جودة العملية التعليمية.



وخلال الاجتماع، تم استعراض ما تم إنجازه في ملف المسؤولية المجتمعية، إلى جانب متابعة أعمال القافلة البيطرية المجانية التي نظمتها الجامعة في إطار دورها المجتمعي والخدمي.



كما ناقش الاجتماع إعداد خطط لتكليف المعيدين من أوائل الخريجين، بما يسهم في دعم الكفاءات الشابة والاستفادة من العناصر المتميزة أكاديميًا وبحثيًا داخل الجامعة، إلى جانب مناقشة خطة الانتدابات الكلية والجزئية، ووضع معايير واضحة للاختيار، شملت التميز الأكاديمي، والقدرات الشخصية، ومهارات التواصل الفعال، والتميز البحثي.



وتطرق الاجتماع إلى آليات المتابعة الأكاديمية والإدارية، حيث تم التأكيد على التوسع في تطبيق منظومة المتابعة الإلكترونية، بما يحقق سرعة الإنجاز ورفع كفاءة الأداء داخل مختلف قطاعات الجامعة.



كما شهد الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتنظيم أعمال الكنترولات والعملية الامتحانية، حيث تم التأكيد على ضرورة توحيد الإجراءات المنظمة لأعمال الكنترول والامتحانات بجميع كليات الجامعة، والالتزام الكامل بالقواعد والتعليمات المنظمة لسير العملية الامتحانية، بما يضمن تحقيق العدالة والانضباط والشفافية.



وشدد رئيس الجامعة على أهمية تشكيل لجان التظلمات وفق الضوابط المنظمة، وتوضيح الإجراءات الخاصة بتقديم وفحص التظلمات المقدمة من الطلاب، إلى جانب التأكيد على تطبيق نص المادة (125) من قانون تنظيم الجامعات وتوحيد آليات تنفيذها على مستوى جميع كليات الجامعة.