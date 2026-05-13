قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرقاش: أولوية الإمارات وقناعتها الراسخة ستبقى دائما في تغليب الحلول السياسية
الأرصاد تحذر: طقس شديد الحرارة ورياح مثيرة للرمال غدا
هند الضاوي: أمريكا لم تحقق أهدافها المعلنة من الحرب على إيران
أحمد موسى: تطوير منظومة الدعم يمنح المواطن حرية أكبر ويضمن وصوله لمستحقيه
هند الضاوي: ترقيات استثنائية داخل الجيش الأمريكي تثير تساؤلات حول حرب إيران
أسامة كمال: تحرك مصري واضح وصريح يؤكد أهمية التعاون المائي مع أوغندا
حسين عبد اللطيف: افتقدنا التوفيق أمام إثيوبيا.. ونسعى للفوز أمام تونس
«شوبير» يفتح النار: مفيش أندية فوق القانون .. ويستشهد بالدوري السعودي كنموذج للاحتراف
الونش: الزمالك على قلب رجل واحد وهدفنا التتويج بالكونفدرالية
زيلينسكي: أضرار جسيمة طالت جميع أنحاء أوكرانيا خلال يوم واحد
عضو الحزب الجمهوري: ترامب في موقف ضعف أمام الصين بسبب حرب إيران
أفضل 5 سيارات أمريكية في النصف الأول من عام 2026 | تعرف عليها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائبة: الصندوق التكافلي لدعم الأسرة نقلة مهمة لتعزيز الحماية الاجتماعية

النائبة بثينة مصطفى عتمان
النائبة بثينة مصطفى عتمان
حسن رضوان

أكدت النائبة بثينة مصطفى عتمان، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون إنشاء وتنظيم “الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية”، الذي وافق عليه مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مشيرة إلى أنه يمثل خطوة جديدة ومهمة في دعم منظومة الحماية الاجتماعية.

وأوضحت عتمان في تصريح خاص لـ"صدى البلد أن الصندوق الجديد يستهدف تعزيز الاستقرار الأسري من خلال سرعة تنفيذ أحكام النفقة والأجور والمصروفات الدراسية، إلى جانب تقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية وفاقدي العائل، بما يضمن توفير شبكة أمان اجتماعي أكثر فاعلية واستدامة.

تحويل صندوق نظام تأمين الأسرة إلى “الصندوق التكافلي”

وأضافت عضو لجنة التضامن الاجتماعي أن تحويل صندوق نظام تأمين الأسرة إلى “الصندوق التكافلي” يعكس توجه الدولة نحو تطوير أدوات الدعم الاجتماعي ورفع كفاءتها، مع توسيع قاعدة المستفيدين وتحسين آليات الصرف والرقابة.

وأشارت إلى أن ما تضمنه مشروع القانون من إنشاء شخصية اعتبارية عامة للصندوق، وربطه بالوزير المختص بشؤون التضامن الاجتماعي، يعزز من الحوكمة والشفافية في إدارة الموارد وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

واختتمت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على أن المشروع يعكس اهتمام الدولة بملف الأسرة المصرية باعتباره أحد أهم ركائز الاستقرار المجتمعي.

الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية

وكان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وافق على مشروع قانون إنشاء وتنظيم “الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية”، والذي يحل محل صندوق نظام تأمين الأسرة، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من حزمة قوانين داعمة للأسرة المصرية.

ويهدف الصندوق الجديد إلى دعم الأسرة عبر تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالنفقات والأجور والمصروفات الدراسية غير المسددة بسبب امتناع المحكوم عليه أو تعثره، إلى جانب تقديم دعم لفئات فاقدي العائل، مع منحه شخصية اعتبارية عامة وإدارته من خلال مجلس إدارة يضم ممثلين عن عدد من الوزارات وجهات الدولة.
 

دعم الأسرة تعزيز الحماية الاجتماعية تنفيذ أحكام النفقة الصندوق التكافلي لدعم الأسرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي

البنك المركزي ينفي وقف إصدار العملات البلاستيكية من فئتي 10 و20 جنيهًا

عداد الكهرباء

رسميا.. الكهرباء تنشر الأسعار الجديدة للعدادات الكودية

بتوجيهات رئاسية.. صرف معاشات شهر يونيو قبل عيد الأضحى المبارك

بتوجيهات رئاسية.. صرف معاشات شهر يونيو قبل عيد الأضحى المبارك

معاشات شهر يونيو2026

صرف معاشات يونيو 2026 قبل العيد.. رابط الاستعلام الفوري

احذر.. هذه الحالات تؤدي لسحب وحدتك من الإسكان الاجتماعي

شقتك مهددة بالسحب.. تحذيرات عاجلة لأصحاب شقق الدعم

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم

تراجع جديد في الذهب الآن .. تعرف على سعر عيار 21

اتصالات وانترنت

دعوى أمام المحكمة بشأن زيادة أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت

وزير الكهرباء

إعلان زيادة أسعار الكهرباء للمرافق الحيوية

ترشيحاتنا

الزمالك

الزمالك يرفع الجاهزية البدنية والفنية قبل نهائي الكونفدرالية

الزمالك

سامسون أكينيولا سبب إيقاف القيد الجديد للزمالك فى القضية 17.. تفاصيل

معتمد جمال

معتمد جمال يشدد على التركيز قبل موقعة اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية

بالصور

بـ عباءة مغربية.. رانيا يوسف تخطف الأنظار في آخر ظهور لها

رانيا يوسف تخطف الانظار فى اخر ظهور لها
رانيا يوسف تخطف الانظار فى اخر ظهور لها
رانيا يوسف تخطف الانظار فى اخر ظهور لها

أفضل 5 سيارات أمريكية في النصف الأول من عام 2026 | تعرف عليها

سيارات أمريكية
سيارات أمريكية
سيارات أمريكية

PUBG Mobile تعتذر للمسلمين وتسحب "يد القدير" بعد موجة غضب واسعة

PUBG Mobile
PUBG Mobile
PUBG Mobile

بعد الإفراج عنه.. محمد عبد العاطى رفقة زوجته من عقد قرانه

بعد الافراج عنه.. محمد عبد العاطى رفقة زوجته من عقد قرانه
بعد الافراج عنه.. محمد عبد العاطى رفقة زوجته من عقد قرانه
بعد الافراج عنه.. محمد عبد العاطى رفقة زوجته من عقد قرانه

فيديو

ليلى علوي ومصطفى شعبان

أبرزهم ليلى علوي ومصطفى شعبان.. توافد نجوم الفن على عزاء الراحل عبدالرحمن أبو زهرة بمسجد المشير

فيلم Pan's Labyrinth

بعد 20 عاما.. متاهة بان يخطف الأضواء بنسخته المرممة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد