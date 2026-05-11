محافظ أسوان يتابع تنفيذ فعاليات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على ضرورة تكثيف الجهود لمواصلة تنفيذ فعاليات وأنشطة المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية ، والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى بهدف دعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى للمرأة وباقى أفراد الأسرة ، وخاصة داخل القرى والنجوع المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، بما يساهم فى تحسين جودة الحياة وتحقيق الإستقرار الأسرى والتنموى للمواطنين .

محاور دعم وتمكين المرأة

متابعة تنفيذ الأنشطة والبرامج الخاصة بالتمكين الإقتصادى والإجتماعى للسيدات والفتيات .

تنظيم مأموريات لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لتيسير حصول المرأة على الخدمات الرسمية .

تنفيذ دورات التثقيف المالى ورفع الوعى الإقتصادى للسيدات داخل القرى والنجوع .

تشجيع المرأة على إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتحسين مستوى المعيشة .

تعزيز دمج السيدات فى برامج الحماية والرعاية الإجتماعية المختلفة .

جهود المجلس القومى للمرأة

ومن جانبها أوضحت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان ، بأنه تحت رعاية محافظ أسوان تم إستمرار تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات المتنوعة التى تساهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للسيدات والفتيات ، وتعزيز جهود التمكين المجتمعى والإقتصادى لهن بمختلف مراكز وقرى المحافظة .

مأمورية الرقم القومى بغرب أسوان

نظم فرع المجلس القومى للمرأة مأمورية لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى بقرية غرب أسوان ، بالتنسيق مع مصلحة السجل المدنى ، حيث إستهدفت أكثر من 85 سيدة وفتاة من أهالى القرية ، فى خطوة تستهدف تسهيل حصول المرأة على الخدمات الحكومية والرسمية ، ودعم مشاركتها فى برامج الحماية والرعاية الإجتماعية .

التثقيف المالى ودعم المشروعات الصغيرة

تم إستمرار تنظيم دورات التثقيف المالى للسيدات والفتيات ، ومن بينها دورة تدريبية بعزبة الراوى بمركز كوم أمبو إستهدفت 30 سيدة وفتاة ، وذلك فى إطار رفع الوعى المالى والإقتصادى وتعزيز ثقافة الإدخار وإدارة المشروعات الصغيرة ، حيث تهدف هذه الدورات إلى تنمية المهارات الإقتصادية للسيدات ، وتشجيعهن على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ، بما يساهم فى توفير فرص دخل حقيقية وتحسين الظروف المعيشية للأسر داخل القرى المستهدفة .

ويأتى ذلك فى إطار إستراتيجية أسوان 2040 لتنفيذ رؤية متكاملة لبناء الأسرة المصرية ، من خلال توفير برامج تنموية وتوعوية وخدمية تدعم المرأة وتمكنها إقتصادياً وإجتماعياً ، بإعتبارها شريكاً أساسياً فى تحقيق التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى .