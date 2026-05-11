جامعة أسوان تكثف أعمال تنسيق الحدائق والنظافة بالحرم الجامعي بصحارى

أجرى الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان ،جولة تفقدية داخل الحرم الجامعي بمدينة صحاري، لمتابعة أعمال النظافة العامة وتنسيق الحدائق الداخلية ورفع المخلفات الزراعية، وذلك برفقة خالد عسران أمين عام الجامعة.



وشملت الجولة متابعة أعمال تقليم الأشجار ورفع كفاءة المساحات الخضراء والطرق الداخلية والمحاور التي تربط بين الكليات والمبنى الإداري الجديد، إلى جانب التأكد من انتظام أعمال النظافة اليومية داخل الحرم الجامعي، بما يعكس الوجه الحضاري للجامعة ويوفر بيئة جامعية صحية وآمنة.

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت ،أن الجامعة تواصل تنفيذ خطة متكاملة لتطوير وتجميل الحرم الجامعي بمدينة صحاري، من خلال تكثيف أعمال تنسيق الحدائق والتشجير ورفع المخلفات الزراعية، إلى جانب أعمال النظافة والصيانة الدورية، بما يسهم في الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للجامعة.

وأضاف أن إدارة الجامعة تحرص على المتابعة المستمرة لكافة أعمال النظافة ،ورفع كفاءة المساحات الخضراء والطرق الداخلية، تنفيذًا لاستراتيجية الجامعة الهادفة إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة داخل الحرم الجامعي وتوفير بيئة تعليمية متميزة لجميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.