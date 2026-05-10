التصدي للتعديات واسترداد أراضي الدولة ضمن الموجة الـ29 في أسوان

كلف المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بتكثيف جهود التصدي للتعديات واسترداد اراضي الدولة وذلك ضمن المرحلة الأولى من الموجه الـ 29، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالحفاظ على حقوق الدولة وإسترداد أراضيها.

تم تنفيذ حملات التصدي والإزالة بنطاق المحافظة بإشراف من السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ ، واسفرت جهود الحملات ليوم السبت 9 مايو الجارى عن :

، إزالة ٦٥ حالة تعدي متغيرات غير قانونية ،

إزالة واسترداد لعدد ٨ حالات لطلبات تقنين تم رفضها داخل منظومة القانون ١٤٤ لسنة٢٠١٧ م

، و ازالة واسترداد لعدد 12 حالة تعدي علي أراضي أملاك الدولة

، و ازالة عدد 20 حالة تعدي .في المهد

التنسيق الحكومى والأمنى

تأتى الحملات فى ظل المتابعة المستمرة من دولة السيدالدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض، وبالتعاون مع الأجهزة الشرطية والأمنية بقيادة اللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان لضمان تنفيذ قرارات الإزالة بكل حسم وفاعلية .

تنوع حالات الإزالة

تنوعت الحالات ما بين إزالات على أراضى الدولة خارج المنظومة ، وحالات تعدى تم إزالتها خارج المستهدف ، وحالات تعدى تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية .

جهود مركز ومدينة أسوان

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان برئاسة العميد أحمد صلاح الدين بإزالة 7 حالات تعدى من بينهم 5 حالات خارج المنظومة ، و 2 حالة عبارة عن متغيرات مكانية أملاك دولة .

جهود مركز ومدينة دراو

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو برئاسة سيد سعدى بإزالة 4 حالات تعدى على أراضى أملاك الدولة بمساحة 5100 م2 ، وهى عبارة عن متغيرات مكانية ، بنطاق قرية بنبان بحرى ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين .

جهود مركز ومدينة كوم أمبو

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة برئاسة العميد سمير سيد بإزالة 36 حالة تعدى منها 21 حالة تعدى عبارة عن متغيرات مكانية ، فضلاً عن 15 حالة تم إزالتها فى المهد خارج المستهدف .

جهود مركز ومدينة نصر النوبة

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة برئاسة محمد عبد العزيز بإزالة 15 حالة تعدى من بينها 9 حالات عبارة عن متغيرات مكانية .

جهود مركز ومدينة إدفو

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو برئاسة العميد زهجر سليمان بتنظيم حملة إستهدفت إزالة 10 حالات تعدى من بينها 7 حالات عبارة عن متغيرات مكانية بمنطقة الحاجر بحى جنوب ، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

جهود مدينة أبو سمبل السياحية

قامت الوحدة المحلية بمدينة أبو سمبل السياحية برئاسة على ياسين بإزالة 11 حالة تعدى بمساحة 3100 م2 ، من بينها 8 حالات عبارة عن متغيرات مكانية .

جهود مدينة الرديسية

قامت الوحدة المحلية لمدينة الرديسية برئاسة علاء الدين ممدوح بإزالة 5 حالات تعدى بمساحة 2500 م2 عبارة عن متغيرات مكانية ، وتم ذلك بمشاركة العاملين بالوحدة المحلية .

جهود مدينة البصيلية

قامت الوحدة المحلية لمدينة البصيلية برئاسة عاطف كامل بإزالة 4 حالات تعدى بمنطقة المعمارية ، ونجع السايح بمساحة 870 م2 ، من بينها حالة داخل المنظومة ، وذلك وسط مشاركة للعاملين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة .

جهود مدينة السباعية

قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية برئاسة شوقى مصطفى بإزالة 2 حالة تعدى بمساحة 350 م2 عبارة عن بناء بدون ترخيص .

الأهداف الإستراتيجية

الحفاظ على حقوق الدولة: التصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات وإسترداد الأراضى المستحقة.

فرض هيبة القانون: تنفيذ قرارات الإزالة الفورية ومنع المخالفات الجديدة.

تحقيق الإنضباط العمرانى: مواجهة المتغيرات المكانية والتعديات العشوائية.

تعزيز التنسيق المؤسسى: توحيد جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية لتحقيق الإستجابة السريعة.

وتواصل محافظة أسوان تنفيذ حملات إزالة التعديات ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ 29، فى إطار إستراتيجية الدولة للحفاظ على أراضيها وتحقيق الإنضباط العمرانى وترسيخ سيادة القانون.