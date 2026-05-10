محافظ أسوان: انتشار سيارات الإسعاف للتعامل مع البلاغات لحين إصلاح الخط الساخن

وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان فور حدوث عطل فنى بخدمة رقم طوارئ الإسعاف (123) على مستوى الجمهورية ، برفع درجة الاستعداد القصوى داخل مرفق الإسعاف بالمحافظة ، مع الدفع بسيارات الإسعاف للإنتشار الحر فى مختلف المدن والمراكز والطرق السريعة للتعامل الفورى مع أى بلاغات أو حوادث طارئة.

وأكد محافظ أسوان على ضرورة الجاهزية الكاملة والتنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية لضمان سرعة الإستجابة وتقديم الدعم الطبى العاجل للمواطنين، مشدداً على أهمية تكثيف التواجد الميدانى لسيارات الإسعاف فى النقاط الحيوية والمحاور الرئيسية لحين عودة الخدمة بشكل طبيعى.

وأشار المحافظ إلى أنه فى حالة وجود أى حادث أو طلب لسيارات الإسعاف يتم التواصل مباشرة على رقم غرفة عمليات المحافظة (0972483115)، حيث يتم التنسيق الفورى لاسلكياً عبر أجهزة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لتوجيه أقرب سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ فى أسرع وقت ممكن ، وذلك لضمان استمرار تقديم الخدمة الطبية الطارئة بكفاءة ودون تأثر بالعطل الفنى المؤقت .