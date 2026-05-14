لاعب اتحاد العاصمة: مواجهة الزمالك تمثل مباراة الموسم

أكد مدافع اتحاد العاصمة أشرف عبادة أن مواجهة الزمالك المصري في إياب نهائي كأس الكونفيدرالية تمثل "مباراة الموسم" بالنسبة لفريقه.

وقال عبادة، عقب التعادل أمام ترجي مستغانم: "مباراتنا ضد ترجي مستغانم كانت مفخخة"، وأضاف: "عدة لاعبين من تعداد الفريق لم يشاركوا في هذه المواجهة، كون كامل التركيز منصب على نهائي كأس الكونفيدرالية".

وأضاف لاعب اتحاد العاصمة: “مباراتنا المقبلة ضد نادي الزمالك هي مباراة الموسم بالنسبة لنا، كونها فرصتنا لإنقاذ موسم الفريق بعد التتويج بكأس الجزائر”.

موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

ويستضيف مساء السبت المقبل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، نظيره اتحاد العاصمة في إياب نهائي كأس الكونفدرالية.

وتلقى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، خسارة أمام نظيره فريق اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

وتنقل شبكة قنوات “بي ان سبورت” وقناة “أون تايم سبورت” إياب الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري في نهائي كأس الكونفدرالية السبت المقبل.

