عصام سالم يحذر لاعبي الزمالك من استعجال الانتصار في نهائي الكونفدرالية

أكد الناقد الرياضي عصام سالم ثقته في قدرة الزمالك على تحقيق لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية على حساب اتحاد العاصمة الجزائري، محذرًا في الوقت ذاته من استعجال لاعبي الأبيض على تحقيق الفوز.

وقال عصام سالم، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «الزمالك إن شاء الله سيفوز على اتحاد العاصمة في مباراة الإياب، ولكن ما حدث في نهاية مباراة الذهاب أحدث ربكة كبيرة، فبدلًا من أن تدخل لقاء الإياب وأنت فائز دخلت المباراة وأنت خاسر للقاء».

وأوضح قائلًا: «الزمالك لو كان انتصر في مباراة الذهاب كان سيخوض مباراة الإياب مثل مواجهة شباب بلوزداد في نصف النهائي».

وأردف قائلًا: «على لاعبي الزمالك عدم الاستعجال ولو مرت أول ربع ساعة دون أن يتم تسجيل أي هدف لا يوجد مشكلة ويجب الصبر خلال أحداث المباراة».

وحول توقعه لإياب نهائي كأس الكونفدرالية، قال سالم: «أتوقع أن يفوز الزمالك بهدفين دون مقابل في مباراة الإياب أمام اتحاد العاصمة».