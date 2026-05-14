محافظ القاهرة يتعهد أمام البرلمان بتنفيذ دراسة شاملة لتطوير حلوان وإعادتها إلى سابق عهدها

كشف الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة عن أن جامعة حلوان تقدم بدراسة لإحداث تطوير شامل لمنطقة حلوان حتى تعود حلوان لسابق عهدها متعهداً أمام لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب خلال رده على طلب إحاطة للنائب عبد حماد عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان والتبين بمحافظة القاهرة بتنفيذ ما ترصده هذه الدراسة على مراحل.

وأكد " صابر " أنه سيقوم خلال الأسبوع المقبل بزيارة لمنطقة التبين والكورنيش تلبية للنائب عيد حماد لمعرفة ومتابعة الأوضاع على الطبيعة واتخاذ جميع القرارات لتطوير المنطقة.

وقد ناقشت لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب طلب الإحاطة المقدم من النائب عيد حماد بحضور محافظ القاهرة وذلك بشأن الطريق المؤدي إلى مستشفى التبين المركزي، والذي يُعد الشارع الرئيسي الممتد من طريق الأوتوستراد إلى مدخل حي التبين مروراً بمنطقتي الحكرين القبلي والبحري.

وأوضح النائب عيد حماد في طلب الإحاطة أن الطريق يفتقر إلى الإنارة بشكل كامل خلال ساعات الليل، رغم وجود أعمدة إنارة على جانبي الطريق وبالجزيرة الوسطى، إلا أنها دون كابلات أو توصيلات كهربائية، ما يتسبب في تعرض المواطنين للخطر، ووقوع الحوادث والسرقات الليلية من قطاع الطرق، خاصة أن الطريق يصبح مهجوراً ليلاً وفي حالة من الترويع الأمني.

وشدد النائب عيد حماد خلال طلب الاحاطة الذي تقدم به على ضرورة التدخل العاجل لإنارة الطريق ورصف الشارع الجديد بالتبين وتأهيله لرفع المعاناة عن المواطنين، حفاظاً على سلامتهم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي المنطقة.