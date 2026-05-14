موكب ترامب يصل ميدان "تيانانمين" للقاء الرئيس الصيني

وصل موكب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى ميدان تيانانمين، في قلب العاصمة الصينية، حيث سيستقبله الزعيم الصيني شي جين بينغ في قاعة الشعب الكبرى.

ومن المقرر أن يعقد الزعيمان اجتماعا ثنائيا قبل زيارة ثقافية إلى معبد السماء فضلا عن مأدبة رسمية.

وتعد القاعة الكبرى معلما رئيسيا يستخدم غالبا لاستضافة الأحداث السياسية مثل الاجتماع السنوي للهيئة التشريعية الصينية ذات الطابع الرسمي والهيئة الاستشارية العليا.

وكان عددا من مسئولي إدارة ترامب قد انتظار الرئيس الأمريكي في ميدان "تيانانمن" في بكين.

ويرافق ترامب في بكين أعضاء فريقه المعني بالأمن القومي والاقتصاد، بمن فيهم وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، والممثل التجاري جاميسون جرير، الذين سافروا على متن طائرة الرئاسة، إلى جانب وزير الخزانة سكوت بيسنت، الذي سافر عبر سيول بكوريا الجنوبية حيث أجرى محادثات تجارية مع نظيره الصيني قبل اجتماعات مستوى القادة.