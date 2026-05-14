الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توفير 1977 فرصة.. كيفية التقديم على الوظائف الشاغرة بالشرقية

منار عبد العظيم

قدّم برنامج “صباح الخير يا مصر” في حلقاته الصباحية اليوم فقرة خدمية موسعة ركزت على ملف التشغيل وفرص العمل في المحافظات، إلى جانب متابعة جهود الدولة في دعم الشباب وتوفير فرص حقيقية داخل القطاع الخاص، مع إبراز نموذج من محافظة الشرقية باعتباره أحد النماذج الفعّالة في هذا الاتجاه.

 محور التشغيل وفرص العمل في الشرقية

سلّط البرنامج الضوء على إعلان محافظة الشرقية عن توفير 1977 فرصة عمل جديدة داخل 27 مصنعًا وشركة بالقطاع الخاص، وهو ما يمثل دفعة قوية لسوق العمل المحلي بالمحافظة، خاصة في ظل التوسع الصناعي في عدد من المراكز.

وجاءت فرص العمل موزعة على عدة مناطق حيوية، أبرزها:

مدينة العاشر من رمضان، باعتبارها أحد أكبر التجمعات الصناعية في مصر

مركز بلبيس

مركز فاقوس

مركز منيا القمح

مدينة الزقازيق

وهذه الفرص تستهدف الشباب من مختلف المؤهلات، بما يتيح فرصًا أوسع للاندماج في سوق العمل سواء للحاصلين على مؤهلات متوسطة أو عليا أو فنية.

  رؤية خدمية لسياسات التوظيف

تقليل معدلات البطالة بين الشباب

تعزيز دور القطاع الخاص في استيعاب العمالة

دعم التنمية الاقتصادية داخل المحافظات

ربط التدريب والتأهيل باحتياجات سوق العمل الفعلية

دعم الفئات الخاصة وذوي الهمم

تخصيص فرص عمل تناسب الحالات الصحية المختلفة

توفير بيئة عمل مناسبة داخل بعض المصانع

اعتبار ذوي القدرات الخاصة جزءًا أساسيًا من عملية التنمية

ويأتي ذلك في إطار توجه عام نحو تحقيق الدمج المجتمعي الكامل وعدم استبعاد أي فئة من فرص العمل.

 آلية التقديم على الوظائف

أوضح البرنامج خطوات التقديم على الوظائف المعلنة، والتي تتم بشكل مباشر عبر:

التوجه إلى مديرية العمل بالشرقية

الإدارة العامة لبحوث العمالة

مقرها: الدور الرابع علوي – برج البريد – بجوار بنك الإسكندرية خلف مجلس مدينة الزقازيق

كما تم التأكيد على أن التقديم يتم بشكل مباشر دون وسطاء، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.

لعزومات عيد الأضحى.. طريقة عمل كبدة وقلوب وكلاوي الضاني

