برواتب تصل إلى 25 ألف جنيه.. وظائف جديدة للشباب في عدة محافظات

أعلنت وزارة العمل عن إتاحة دفعة جديدة من فرص التوظيف بالتنسيق مع شركات تابعة للقطاع الخاص، في إطار جهود توفير فرص عمل للشباب وتقليل معدلات البطالة، وذلك عبر النشرة القومية للتشغيل لشهر مايو 2026.

وتنوعت الوظائف بين تخصصات إدارية وفنية وخدمية، مع فتح باب التقديم للحاصلين على مؤهلات عليا ومتوسطة، فضلًا عن توفير مزايا متعددة للعاملين.

احتياجات وظيفية بمدينة بدر

وشهدت مدينة بدر الصناعية طرح عدد من الوظائف داخل إحدى شركات الصناعات الغذائية، التي أعلنت حاجتها إلى موظفين في مجالات المحاسبة والهندسة الميكانيكية والجودة والمخازن، إلى جانب عمال إنتاج وأفراد أمن وعمال نظافة.

وأوضحت الشركة أن التقديم متاح للشباب من سن 21 حتى 30 عامًا، مع الالتزام بصرف الحد الأدنى للأجور، إضافة إلى منح زيادات وفقًا للخبرة ومستوى الكفاءة.

فرص عمل بمجالات الصيانة والخدمات

كما أعلنت إحدى الشركات الخاصة عن توافر فرص توظيف واسعة في قطاعات الخدمات والصيانة والزراعة، تضمنت وظائف لعمال النظافة وفنيي الكهرباء والتبريد والطلمبات، بالإضافة إلى متخصصين في الجودة والسلامة المهنية ومكافحة الآفات.

وأكدت الشركة أن الوظائف متاحة بداية من سن 18 عامًا، مع تقديم حوافز ومزايا مالية للعاملين أصحاب الخبرات.

فرصة لمصممي الجرافيك

وفي القاهرة، أعلنت بنك الكساء المصري عن حاجتها لتعيين مصمم جرافيك للعمل بمقر المؤسسة في منطقة المقطم.

واشترطت المؤسسة خبرة تتراوح بين عامين و4 أعوام، مع إجادة اللغة الإنجليزية واستخدام برامج الحاسب الآلي، موضحة أن الراتب الشهري يتراوح بين 10 آلاف و12 ألف جنيه، إلى جانب توفير التأمينات الاجتماعية والصحية.

كما أتاحت المؤسسة التقديم لذوي الهمم من أصحاب الإعاقات الحركية البسيطة.

وظيفة قيادية برواتب مرتفعة

وفي سياق متصل، أعلنت ناو دليفري عن فتح باب التقديم لوظيفة مدير موارد بشرية، مع اشتراط امتلاك خبرة لا تقل عن خمس سنوات وإجادة اللغة الإنجليزية وبرامج الأوفيس.

وأوضحت الشركة أن الراتب الشهري يتراوح بين 15 ألفًا و25 ألف جنيه، بحسب الخبرة العملية والكفاءة.

مزايا إضافية للمتقدمين

وتتضمن بعض الوظائف المطروحة مزايا متعددة، أبرزها:

تأمينات اجتماعية وطبية.

بدل انتقالات.

احتساب ساعات العمل الإضافية.

توفير إقامة للمغتربين في بعض الوظائف.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة تستهدف دعم الشباب الباحثين عن فرص عمل، وتلبية احتياجات الشركات من العمالة المؤهلة في مختلف القطاعات.