موجة حارة تضرب البلاد.. والأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة

تشهد البلاد استمرار الأجواء الحارة على معظم الأنحاء، بالتزامن مع نشاط للرياح وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، خاصة بمحافظات جنوب الصعيد، فيما كشفت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة، محذرة المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الذروة.



طقس معتدل وتحسن نسبي بالطقس

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد اليوم طقسًا معتدلًا خلال ساعات الصباح الباكر، مع تحسن نسبي في درجات الحرارة ليلًا، بينما تستمر الأجواء الحارة خلال فترات النهار على معظم أنحاء الجمهورية.

وأوضحت “غانم” أن درجات الحرارة العظمى تسجل نحو 36 درجة مئوية على القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما تصل الصغرى إلى 20 درجة، بينما تسجل السواحل الشمالية نحو 31 درجة مئوية، وترتفع الحرارة إلى 42 درجة بجنوب الصعيد، مقابل 34 درجة بشمال الصعيد.

وقالت، في تصريحات تلفزيونية، إن بعض المناطق تشهد نشاطًا للرياح بسرعة تتراوح بين 30 و35 كم/س، خاصة على جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وشمال الصعيد، وذلك على فترات متقطعة دون تأثيرات كبيرة على أغلب المناطق.

ونصحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، مع الحرص على تناول كميات كافية من المياه والسوائل، خاصة في محافظات جنوب الصعيد التي تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، إلى جانب متابعة التحديثات والنشرات الجوية بشكل مستمر.



وحذرت الهيئة من تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحا، قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية خلال ساعات الصباح الأولى، الأمر الذي يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

وأضافت الهيئة أن البلاد ستشهد نشاطا للرياح على أغلب الأنحاء خلال الفترة من الأربعاء 13 مايو وحتى الأحد 17 مايو، على فترات متقطعة، موضحة أن الرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق يوم الخميس 14 مايو، وهو ما قد يتسبب في تراجع الرؤية الأفقية ببعض المناطق المكشوفة.

وفي ختام بيانها، شددت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية على أهمية متابعة التحديثات والنشرات الجوية بشكل مستمر، نظرا للتغيرات السريعة التي تطرأ على خرائط الطقس خلال فصل الربيع، مع ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع الظواهر الجوية المتوقعة، خاصة الشبورة المائية ونشاط الرياح المثيرة للأتربة.

