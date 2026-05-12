موعد انتهاء الموجة الحارة.. حالة الطقس لمدة 5 أيام

تشهد حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة، حيث نشهد اليوم الثلاثاء ذروة الموجة الحارة، وسط تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية، ومن المتوقع استمرار هذه الموجة حتى نهاية الأسبوع .

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تتعرض لموجة حارة تصل إلى ذروتها اليوم حيث تسجل القاهرة الكبرى نحو 39 درجة مئوية، بينما ترتفع فى جنوب الصعيد لتصل إلى 42 درجة مقارنة بمتوسطات طبيعية أقل من ذلك خلال هذا التوقيت من العام.



حالة الطقس اليوم

وفيما يتعلق بـ حالة الطقس اليوم سيكون معتدلًا خلال ساعات الصباح الباكر، ثم يتحول إلى شديد الحرارة نهارًا على معظم المحافظات، بينما يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، ومعتدل ليلًا وفي الساعات الأولى من الصباح.

اليوم ذروة ارتفاع درجات الحرارة

قال الدكتور محمود القياتي إن البلاد تشهد اليوم الثلاثاء 12 مايو 2026 ذروة الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مع استمرار الموجة شديدة الحرارة التي تؤثر على مختلف المحافظات.

وأكد القياتي أن الأجواء ستكون مرهقة خلال ساعات النهار، مع تحسن نسبي في درجات الحرارة ليلًا، داعيًا المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة في ساعات الذروة.



تراجع نسبي غدا وتحسن تدريجي



توقع القياتى انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة غدا، حيث تسجل القاهرة نحو 34 درجة مع استمرار الأجواء الحارة نسبيا مقارنة بالمعدلات الطبيعية، مع تكون شبورة مائية كثيفة أحيانا خلال ساعات الصباح الباكر غدا على الطرق الزراعية والسريعة، مما يتطلب الحذر أثناء القيادة.

حالة الطقس من الأربعاء إلى الأحد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الأربعاء 13 مايو 2026 حتى الأحد 17 مايو 2026، مشيرة إلى استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.



وأوضحت "الهيئة" في بيان لها، أن الطقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار إلى شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون معتدل الحرارة ليلًا، في ظل أجواء ربيعية متقلبة نسبيًا.

موجة شديدة الحرارة

وأكدت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد دخلت فى النصف الثاني من فصل الربيع، موضحة أن النصف الأول شهدت البلاد موجات مختلفة من البرد وهطول الأمطار.

وقالت فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، إن النصف الثاني من فصل الربيع ستشهد فيه البلاد موجات شديدة الحرارة، مثل التى تمر بها البلاد حاليا.

درجة الحرارة تصل 40



وأضافت أن درجة الحرارة على القاهرة ستصل إلى 40 درجة مئوية فى الظل، موضحة أن فصل الربيع يتميز بعد وجود رطوبة فيه.

وأوضحت مدير مركز الاستشعار عن بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الثلاثاء ذروة الموجة الحارة التى تتعرض لها البلاد، مشيرة إلى أن حالة الطقس اليوم الثلاثاء تشهد نشاط للرياح وبعض الأتربة على مناطق شمال الصعيد والمناطق الشمالية بالوجه البحري.

انخفاض درجات الحرارة يوم الأربعاء



وتوقعت عودة درجات الحرارة للانخفاض يوم الأربعاء، إلى 33 درجة، مع العودة للارتفاع مرة أخرى يوم الخميس، مؤكدة انه يمكن للمواطنين ارتداء الملابس الصيفية.