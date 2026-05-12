الأرصاد: ذروة الموجة الحارة وأجواء شديدة الحرارة اليوم الثلاثاء

قال الدكتور محمود القياتي إن البلاد تشهد اليوم الثلاثاء 12 مايو 2026 ذروة الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مع استمرار الموجة شديدة الحرارة التي تؤثر على مختلف المحافظات.

وأكد القياتي أن الأجواء ستكون مرهقة خلال ساعات النهار، مع تحسن نسبي في درجات الحرارة ليلًا، داعيًا المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة في ساعات الذروة.

حالة الطقس اليوم

تشهد البلاد طقسًا معتدل الحرارة في الصباح الباكر، يتحول إلى شديد الحرارة نهارًا على أغلب المناطق، بينما يكون مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، ويعود للاعتدال ليلًا.

وأشار إلى ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مع فرص ضعيفة لسقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر.

نشاط الرياح واحتمال الأتربة

تتوقع الهيئة نشاطًا للرياح على فترات بسرعة تتراوح بين 30 و40 كم/س على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

وقد تكون هذه الرياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية بشكل مؤقت.

درجات الحرارة المتوقعة

تسجل درجات الحرارة اليوم مستويات مرتفعة، حيث تصل في بعض المناطق إلى ما بين 38 و41 درجة مئوية، خاصة في محافظات الصعيد مثل قنا والأقصر وأسوان، بينما تتراوح في القاهرة الكبرى بين 34 و35 درجة.

تحذيرات ونصائح الأرصاد

شدد القياتي على ضرورة:

تجنب التعرض المباشر للشمس من الساعة 12 ظهرًا حتى 4 عصرًا

الإكثار من شرب المياه والسوائل

ارتداء الملابس القطنية الفاتحة

القيادة بحذر في ظل نشاط الرياح المثيرة للأتربة

واختتم بالتأكيد على أن البلاد تمر بذروة موجة حارة تتطلب الالتزام بالإرشادات للحفاظ على السلامة العامة.