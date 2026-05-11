ذروة الموجة الحارة وحالة الطقس .. احمِ نفسك من حر الصيف

ذروة الموجة الحارة وحالة الطقس، يبحث عنهم المواطنون علي محركات البحث، والتي من جانبها اشارت توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس اليوم الإثنين 11 مايو 2026 إلى استمرار الموجة الحارة التي تؤثر على مختلف أنحاء الجمهورية، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وأجواء تميل إلى الحرارة الشديدة خلال ساعات النهار، خاصة في محافظات جنوب الصعيد، وسط تحذيرات من عدد من الظواهر الجوية المصاحبة.

حالة الطقس اليوم

وتسود أجواء حارة إلى شديدة الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، بينما ترتفع درجات الحرارة بصورة أكبر على محافظات جنوب الصعيد، في حين تميل الأجواء إلى الاعتدال خلال فترات الليل والصباح الباكر.

وأكدت الهيئة استمرار تأثر البلاد بكتل هوائية ساخنة وامتداد مرتفع جوي، ما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة فوق معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام، في أجواء أقرب إلى الطقس الصيفي المبكر.

شبورة مائية ورياح مثيرة للرمال

وحذرت الهيئة من تكون شبورة مائية كثيفة نسبيا خلال ساعات الصباح المبكر من الرابعة وحتى الثامنة صباحا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض مؤقت في مستوى الرؤية الأفقية.

كما توقعت نشاطا للرياح على فترات متقطعة، قد يكون مثيرا للرمال والأتربة في المناطق المكشوفة، خاصة شمال الصعيد وبعض المناطق الصحراوية، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

درجات الحرارة المتوقعة

تشهد درجات الحرارة تفاوتا بين المحافظات، حيث تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري درجات حرارة تقترب من منتصف الثلاثينات، بينما تسجل السواحل الشمالية نحو 30 درجة مئوية، في حين تصل الحرارة إلى 40 درجة مئوية أو أكثر في مناطق جنوب الصعيد.

وأكد الدكتور محمد علي فهيم أن مصر دخلت فعليا مرحلة «الصيف المناخي الحقيقي»، موضحا أن الإحساس بارتفاع الحرارة سيزداد خلال الأيام المقبلة نتيجة ارتفاع الطاقة الحرارية وهدوء حركة الرياح نسبيا.

وأوضح أن ارتفاع درجات الحرارة يرتبط باقتراب تعامد الشمس على مدار السرطان، ما يؤدي إلى زيادة الإشعاع الشمسي وارتفاع حرارة الطقس خلال ساعات النهار.

أعراض ضربة الشمس

أما ضربة الشمس فتحدث عندما ترتفع حرارة الجسم إلى 40 درجة مئوية أو أكثر، وتشمل أعراضها:

الارتباك أو اضطراب الكلام

تسارع التنفس والنبض

الغثيان أو القيء

فقدان الوعي في بعض الحالات

وأكدت الهيئة أن ضربة الشمس تعد حالة طبية طارئة تستوجب التدخل الفوري لتجنب المضاعفات الخطيرة.

نصائح مهمة للمواطنين

ونصح خبراء الأرصاد المواطنين بضرورة:

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة.

الإكثار من شرب المياه والسوائل.

ارتداء الملابس القطنية الفاتحة.

توخي الحذر أثناء القيادة في فترات الشبورة.

عدم ترك الأطفال أو كبار السن داخل السيارات أو الأماكن المغلقة.

ارتداء الكمامات لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية في المناطق التي تشهد نشاطا للأتربة.

توصيات للمزارعين

وعلى المستوى الزراعي، شدد خبراء المناخ على أهمية إجراء الري خلال ساعات الصباح الباكر أو آخر الليل، مع تجنب الري وقت الظهيرة، وتقليل الفترات بين الريات خاصة لمحاصيل الخضر والفاكهة.

كما أوصوا بسرعة حصاد القمح المتأخر لتجنب فقد المحصول، إلى جانب متابعة انتشار الآفات الزراعية والحشرات التي تنشط مع ارتفاع درجات الحرارة، مع ضرورة تهوية الصوب الزراعية وتقليل الرطوبة الداخلية.